Des investissements record, une dette en hausse à la Ville de Rivière-du-Loup

La dette s'élève maintenant à 61,6 millions de dollars, a révélé la Ville lors du dernier conseil municipal, lundi soir.

Même si la dette a augmenté, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, estime que la Ville est en bonne santé financière.

Notre immobilisation monte plus rapidement que notre taux d'endettement, donc c'est parfait. C'est comme quelqu'un qui a une maison qui va investir sur sa maison et qu'elle prend plus de valeur que l'investissement qu'il a fait, c'est correct comme ça , a-t-il expliqué.

La Ville de Rivière-du-Loup a dépensé 27 millions de dollars dans divers projets d'infrastructures au cours de la dernière année, soit près du double de la somme qui avait été investie l'année précédente. Cet argent a servi notamment à la réfection de la bibliothèque Françoise-Bédard et du stade de la Cité des jeunes, ainsi qu'aux travaux de construction de la nouvelle caserne incendie.

Grâce à certains revenus additionnels, comme l'accroissement des revenus d'impôts fonciers liés à l'augmentation des valeurs des immeubles et les redevances provenant des parcs éoliens, la Ville a aussi réussi à dégager un surplus de 2,4 millions de dollars.

On a tout le temps la préoccupation pour le compte de taxes. C'est important donc on se dégage tout le temps des petites marges de manœuvre [...]. On travaille fort là-dessus parce que c'est une préoccupation qu'on a , affirme le maire Bastille.

Il ajoute que ce surplus permettra à la Ville de faire face à l'incertitude entourant les taux d'intérêt et l'inflation. Il espère ainsi être en mesure de maintenir les hausses de taxes des années futures en deçà ou égales à l'inflation.

