La Société canadienne du sang à Halifax a besoin de plus de donneurs

La Société canadienne du sang a besoin de plus de dons. Cette semaine seulement, au centre des donneurs sur la rue Bayers à Halifax, il y a plus de 60 rendez-vous vaccants.

C’est beaucoup dit Kathy Gracie, la directrice de l'organisation pour l'Atlantique. Elle précise que la baisse du nombre de donneurs a commencé il y a environ quatre semaines.

À son avis c’est en grande partie à cause de la COVID-19 qui affecte les habitués et le personnel. Il y a aussi plus de personnes qui voyagent et qui doivent attendre 14 jours pour faire un nouveau don.

« Chaque minute de chaque jour, quelqu'un au Canada a besoin de sang » — Une citation de Kathy Gracie , directrice de la Société canadienne du sang en Atlantique

Il y a de nombreuses raisons pour avoir besoin de sang entre les accidents de voiture et les situations d'urgence, les patients atteints de cancer et les chirurgies de routine , rappelle Kathy Gracie .

C’est donc très important qu’on dispose d'un inventaire sain pour les hôpitaux.

Dans un communiqué de presse, la Société canadienne du sang dit qu'elle a besoin de nouveaux donneurs et d'un retour des anciens donneurs pour répondre à la demande de sang, de plasma et de plaquettes dans les hôpitaux.

Des dons en baisse depuis le début de la pandémie

Kathy Gracie explique que le centre atteint seulement 80 % de ses objectifs de dons.

La Société canadienne du sang dit que le centre de donneurs sur la rue Bayers atteint seulement 80% de ses objectifs de dons. Photo : (Ryan Remiorz/The Canadian Press)

Environ la moitié de tous les Canadiens sont admissibles au don de sang, mais seulement une fraction d’entre eux prennent le temps de faire un don. L'organisation indique que les dons ont globalement diminué depuis le début de la pandémie.

Beaucoup de gens ont toutes sortes de raisons pour ne pas faire de don et parmi les plus fréquentes c’est que ce n'est pas une priorité ou que nous n'avons pas demandé , dit la directrice en Atlantique.

Donc nous vous demandons, si vous y avez déjà pensé, s'il vous plaît, entrez. C'est le moment où nous avons besoin que les gens se présentent et retroussent leur manche.

Par contre, le centre des donneurs n'accepte pas les visites sans rendez-vous. Il faut donc prendre rendez-vous et ça peut se faire le jour même via l'application de la Société canadienne du sang, sur son site internet ou en appelant le centre. Et Kathy Gracie rappelle que le don ne prend qu'environ une heure.