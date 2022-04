Un festival de contes voit le jour à Orford

Le nouvel événement souhaite faire découvrir le conte et rallier la communauté, autant le public que les restaurateurs et les commerces locaux.

C'est ça qu'on voulait avec ce festival, c'est de s'ouvrir et de faire rayonner la diversité du milieu des arts de la parole et du conte, surtout dans la région , affirme l'un des idéateurs Steven Larivière Beaudoin, conteur et président des Productions Ça commence à quelle heure.

« On a besoin de se réapproprier, de démocratiser le conte. Avec cette idée de projet là, c'est de le faire décloisonner, le faire sortir, le rendre plus dynamique, plus actif. » — Une citation de Steven Larivière Beaudoin, conteur et président des Productions Ça commence à quelle heure

Le festival présentera une programmation familiale, diversifiée, notamment des spectacles en soirée, axés pour les adultes, un spectacle dans une microbrasserie, on va avoir des balades contées, on a un concours de menteries sous la thématique baseball. ( ... ) On en a vraiment pour tous les goûts , mentionne Steven Larivière Beaudoin.

Les artistes invités seront de la région de l'Estrie et d’ailleurs au Québec et vont se produire sur le site principal du parc de la Rivière-aux-Cerises et sur quelques scènes encore secrètes.

« Je pourrais dire qu'il y a aura un spectacle en altitude fort probablement, et un autre dans une salle assez reconnue. On a de petites scènes atypiques à l'extérieur du centre. » — Une citation de Steven Larivière Beaudoin, conteur et président des Productions Ça commence à quelle heure

François Lavallée et un collectif d’artistes des Cantons-de-l’Est font partie de la programmation, qui sera dévoilée entièrement dans les prochaines semaines.