Deux nouveaux jours de grève pour près de 800 fonctionnaires québécois en Outaouais

Les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) poursuivent, mardi et mercredi, leur mouvement de grève.

Plusieurs rassemblements sont prévus mardi, en matinée, en Outaouais, devant les bureaux du ministère des Transports du Québec, à Campbell’s Bay, dans la Municipalité régionale de comté MRC de Pontiac, au Centre Slush Puppies, à Gatineau.

Mercredi, les manifestants se rendront devant les bureaux du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à Campbell’s Bay, et devant l’aréna Robert-Guertin, à Gatineau.

Il s’agit des deuxième et troisième jours de grève des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ , sur un total de 10 jours de grève pouvant être déclenchés sporadiquement. Le premier rassemblement a eu lieu le 30 mars dernier.

Selon Michel Girard, président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ , le message envoyé par les membres lors de la première journée de grève a permis de faire bouger la partie patronale à la table de négociation , mais il ajoute, par voie de communiqué, que le gouvernement de François Legault refuse toujours de bonifier suffisamment les conditions de travail .

La négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 26 000 membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de techniciens dans les ministères et organismes québécois. Leur convention collective est échue depuis le 1er avril 2020.

Nos demandes sont pourtant raisonnables : des conditions salariales équitables qui tiennent compte du marché de l’emploi et de l’inflation galopante , insiste M. Girard dans le communiqué du syndicat. Bien que nous l’ayons mis en garde des impacts négatifs sur nos membres et sur sa capacité de recrutement dans un marché de l’emploi plus volatil que jamais, le gouvernement Legault continue de faire à sa tête et ce sont les services publics qui en souffrent. L’État québécois ne fait plus le poids comme employeur devant les conditions salariales offertes par les autres employeurs du secteur privé, des municipalités ou du fédéral.

Au début du mois de mars, les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ se sont prononcés à 81 % pour la mise en place de moyens de pression lourds pouvant conduire à 10 journées de grève.

Des lignes de piquetage et des rassemblements sont prévus à travers plusieurs villes de la province, mardi et mercredi.