Le prix offert au quai pour le homard de la Nouvelle-Écosse a dégringolé en avril

Le prix est passé de 17,50 $ la livre le 3 avril à 10 $ et 11 $ lundi. Cette baisse survient alors que la pêche au homard est sur le point d'ouvrir dans plus d'endroits en Nouvelle-Écosse et dans les Maritimes.

Les prix à l'épicerie ont également baissé, du moins chez Sobeys, où le homard vivant se vendait lundi 17,99 $ la livre dans un magasin de Halifax. Une baisse de trois dollars la livre par rapport à la semaine dernière.

Les prix à terre ont tendance à baisser chaque printemps à mesure que l'offre augmente sur le marché.

Ce qui rend la baisse du prix plus inhabituelle cette année, ce sont les sommets historiques qui l’ont précédé.

Les prix élevés étaient le résultat de conditions de marché favorables et d'acheteurs disposés à payer une prime pour maintenir l'approvisionnement pendant une période de ralentissement de la pêche dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Lorsque tous les bateaux arrêtent de pêcher et que l'offre diminue, ils augmentent le prix , dit Peter Connors, pêcheur de homard et président de l’association qui représente les pêcheurs de la rive est (E.S.F.P.A.).

Je suppose qu'ils ont maintenant des marchés de niche qu'ils peuvent fournir à ce prix alors qu'ils n'obtiennent qu'une qualité limitée.

Les acheteurs étaient également disposés à payer une prime aux pêcheurs pour maintenir de bonnes relations.

La pêche dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qui ferme en mai, rouvre en novembre, et déverse d'énormes volumes dans les bassins de homard de la région.

Peter Connors pêche dans la zone 32, située à l'est d'Halifax. La pêche dans cette zone a ouvert vendredi pour 150 détenteurs de permis.

Les pêcheurs là-bas ont reçu 11 $ la livre pour les premiers débarquements, qui étaient substantiels malgré le temps venteux.