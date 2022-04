Une entreprise pétrolière chinoise quitte Terre-Neuve-et-Labrador

Un géant pétrolier chinois confirme que son puits exploratoire dans la passe Flamande est infructueux et qu’il renonce à exploiter des gisements pétroliers dans les eaux à proximité de Terre-Neuve-et-Labrador.

La décision de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a été précédée de reportages produits avec des sources anonymes selon lesquelles l’entreprise se préparait à vendre ses actifs considérables au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni par crainte de futures possibles sanctions économiques.

La China National Offshore Oil Corporation CNOOC avait loué le navire de forage Stena Forth pour forer son puits dans la zone de permis 1144, à 460 km de Saint-Jean, au printemps de 2020. Selon des rumeurs presque immédiates, aucun gisement de pétrole n’a été trouvé.

L’entreprise confirme maintenant, dans une déclaration écrite, qu’elle a pris la décision difficile de renoncer à ses permis d’exploration dans la passe Flamande.

La China National Offshore Oil Corporation CNOOC est une société d’État appartenant au Parti communiste chinois. Elle s’est implantée au Canada en achetant la pétrolière Nexen, en 2013, pour 15 milliards de dollars.

Selon des sources de l’agence de presse Reuters, l’entreprise compte se retirer du Canada et d’autres pays occidentaux par crainte que ses actifs feraient un jour l’objet de sanctions économiques.

L'entreprise dit être au courant des reportages en question et qu’elle ne fait pas de commentaires sur les rumeurs du marché . Elle ne précise pas combien d’emplois sont touchés, mais elle dit être fière du travail accompli par ses employés et ses partenaires au cours des six dernières années.

La China National Offshore Oil Corporation CNOOC participe à l’exploitation d’importants gisements pétroliers dans la mer du Nord, le golfe du Mexique et les sables bitumineux du Canada.

Les relations entre la Chine et l’Occident sont tendues de longue date en raison de problèmes liés au commerce ou aux droits de la personne. Les tensions ont augmenté à la suite de l’invasion russe en Ukraine, que la Chine refuse de condamner.

La China National Offshore Oil Corporation CNOOC a acheté les droits d’exploration dans la zone 1144 au large de Terre-Neuve-et-Labrador en janvier 2016 en comptant investir jusqu’à 261 millions de dollars pour chercher des hydrocarbures. Elle a fait une soumission d’environ 40 millions de dollars l’année suivante pour obtenir les droits dans la zone 1150.

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, qui réglemente l’industrie pétrolière dans la région, a confirmé en janvier que la China National Offshore Oil Corporation CNOOC a renoncé au permis 1144, mais qu’elle possède toujours le permis 1150. L’Office indique que c’est toujours le cas aujourd’hui.

Une autre entreprise s’apprête à entrer en jeu

Une autre société d’État, QaterEnergy, s’est associée à ExxonMobil Canada pour explorer un autre secteur de la passe Flamande, la zone 1165A.

Ce sera la première tentative d’exploration extracôtière de la QatarEnergy au Canada.

Les associées ont aussi retenu les services du navire de forage Stena Forth. Elles comptent entamer leur programme d’exploration plus tard cette année.