Un surplus de près de 3,2 M$ pour la Ville de Rouyn-Noranda en 2021

La Ville de Rouyn-Noranda a généré un surplus d'un peu plus de 3,2 millions de dollars en 2021.

Les programmes d’aide financière des gouvernements provincial et fédéral liés à la COVID-19 expliquent en grande partie cet excédent.

L’administration Dallaire a dévoilé le rapport financier 2021 de la Ville lors de la séance du conseil municipal, lundi soir.

Bien qu’elle se dit satisfaite du surplus dégagé, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, à tout de même une réserve quant à l’avenir des finances de la Ville.

Le contexte dans lequel on est présentement et ce qui s’en vient, que ce soit des hausses des taux d’intérêt ou des hausses de coûts de construction, les projets coûtent un peu plus cher, alors pour l’avenir, je pense qu’il est essentiel d’être prudent avec ces excédents-là , fait-elle remarquer.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Des investissements à prévoir

L’an dernier, la Ville a investi un peu plus de 42 millions de dollars dans différentes infrastructures, comme la nouvelle aérogare.

Diane Dallaire assure que son administration continuera au cours des prochaines années à financer d’importants projets d’infrastructures.

Les besoins sont grands. À certains moments, les moyens sont limités. Tout est planifié, on a des plans pour les futures années qui vont déterminer les priorités au niveau des infrastructures qu’on doit remplacer ou réparer , souligne la mairesse.

Gestion de la dette

Au 31 décembre 2021, la dette totale de la Ville était évaluée à près de 145 millions $, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période en 2020. La mairesse mentionne ne pas être inquiète par cette donnée.

On respecte encore nos ratios [d’endettement], même qu’on s’est amélioré, assez curieusement. On a une dette qui augmente, mais les actifs aussi augmentent. Certains projets ont bénéficié de subventions , spécifie Diane Dallaire.

Dette totale de la Ville de Rouyn-Noranda selon l’année Dette totale de la Ville de Rouyn-Noranda selon l’année Montant total de la dette Année 145,1 M$ 2021 143,7 M$ 2020 134,9 M$ 2019 127 M$ 2018 109 M$ 2017

La Ville a versé l’an dernier un peu moins de 9 millions $ pour rembourser sa dette totale.