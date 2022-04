Retour à la normale pour des festivals estivaux sherbrookois 

Les deux festivals sont officiellement de retour à la normale après avoir passé deux ans en formule pandémique. Fini les spectacles en ligne et les capacités limitées : les foules seront de retour en sol sherbrookois cette année.

La Fête du lac des Nations a annoncé le retour de sa grande scène au parc Jacques-Cartier du 19 au 24 juillet. Elle offrira la même formule qu'avant la pandémie, avec des spectacles, des feux d'artifice et des manèges.

Avant 2020, le festival recevait entre 150 000 et 200 000 visiteurs en moyenne. Ses organisateurs, dont sa directrice générale Cindy Trottier, font le pari que la foule sera de retour au rendez-vous.

« Globalement, un évènement extérieur, je pense qu'on est rendu là! » — Une citation de Cindy Trottier, directrice générale de la Fête du lac des nations

Au niveau des mesures sanitaires, ça a évolué positivement. Les mesures au niveau du gouvernement aussi ont été plus positives, des meilleures nouvelles dans les derniers mois, donc c'est sûr que ça a été la base de notre décision. On a vu aussi les autres festivals à travers le Québec qui ont recommencé à annoncer les programmations et le retour en personne, donc ça nous a un peu confirmé notre décision , ajoute-t-elle.

Un changement d’emplacement pour le Sherblues & Folk

La scène principale du Sherblues & Folk, de son côté, changera d’emplacement.

La scène principale du Sherblues & Folk sera toujours installée au centre-ville, mais derrière le Maxi sur le boulevard des Grandes-Fourches Sud. Photo : Radio-Canada

Elle sera toujours installée au centre-ville, mais derrière le Maxi sur le boulevard des Grandes-Fourches Sud. Ce changement sera au moins en vigueur pour les deux prochaines années en raison de travaux sur la rue Wellington Sud.

Les spectateurs devront également acheter un passeport pour voir les spectacles sur la scène principale. Ceux présentés sur le terrain devant le Séminaire de Sherbrooke seront toutefois gratuits.

Cette année, les organisateurs approchent 50 % de leur objectif dans la vente de passeports. Le nouveau site pourra accueillir de 10 000 à 12 000 mille spectateurs.

« On le sait que les gens seront au rendez-vous. Les gens ont hâte de sortir. On le voit au Théâtre Granada, les gens sont heureux de retrouver les artistes, les artistes sont heureux de retrouver le public aussi. » — Une citation de Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du Sherblues & Folk et du Théâtre Granada.

On espère avoir le plus de gens possible qui vont venir sur le site. On suit toute la pandémie, même si on croit qu’on n’a plus besoin d’utiliser ce terme-là, on suit les règles et on se tient à l’affût pour assurer la sécurité de tout le monde et le plaisir, aussi , assure quant à elle la coordonnatrice du Théâtre Granada Véronique Fortin.

Véronique Fortin et Suzanne-Marie Landry. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Les deux festivals ont commencé à dévoiler leur programmation. La Fête du lac des Nations a notamment confirmé la présence de Half Moon Run, d’Alicia Moffet et du groupe SaleBarbes.

Le Sherblues & Folk, quant à lui, accueillera entre autres Patrick Watson, Daniel Bélanger et Tash Sultana.

Avec les informations de Marion Bérubé