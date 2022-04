Accord provisoire de 135 M$ pour la Nation de Williams Lake

Le chef Willie Sellars explique qu'une bataille juridique a commencé il y a près de trois décennies et s'est terminée devant la Cour suprême du Canada en 2018, avant le début d'une médiation l'an dernier.

Les mots ne peuvent pas vraiment exprimer la joie et le bonheur qui rayonnent à travers notre conseil et notre communauté , a déclaré le chef lundi après l'annonce de l'accord de principe, qui doit encore être ratifié.

Les terres du village, devenues la ville de Williams Lake, ont été occupées par des colons contrairement à la volonté du gouvernement colonial de créer une réserve, ce qui a forcé de nombreuses personnes à être déplacées, a expliqué Willie Sellars.

Environ 450 membres de la Première Nation, âgés de 18 ans et plus, auront la possibilité de ratifier l’accord lors d'un référendum le 29 juin. Trois séances d'information en personne et en ligne auront lieu d’ici là.

L'accord de 135 millions de dollars est proche du maximum de 150 millions qui aurait pu être accordé.

Chaque membre de la communauté obtiendra un versement, et les personnes âgées de 60 ans et plus auront droit à des montants plus élevés.

« L'une des choses décourageantes avec le temps qu'a duré cette bataille, c'est que beaucoup d'aînés qui ont témoigné tout au long de ce processus [...] ne profiteront jamais de cette victoire. » — Une citation de Willie Sellars, chef de la Premèire Nation de Williams Lake

Le chef Sellars explique que la majeure partie de l'argent pourrait aller à une fondation gérée par la communauté, les intérêts fournissant des paiements annuels aux membres, tandis que le reste financerait des programmes pour faire renaître des cérémonies culturelles et créer des infrastructures, y compris du logement, un centre communautaire et une station d'épuration.