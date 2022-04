COVID-19 : le Conseil de santé d’Ottawa veut retrouver certains pouvoirs

C’est dans le contexte d’une sixième vague de COVID-19 que le Conseil fait la demande au gouvernement de Doug Ford, alors qu’il anticipe de futures remontées de cas de COVID-19.

Il demande de permettre à nouveau aux médecins-hygiénistes locaux d’émettre des lettres d’instructions ou d’autres pouvoirs similaires, incluant le port du masque dans les milieux de services essentiels, les écoles et les lieux intérieurs où les gens travaillent ensemble étroitement .

Le Conseil estime qu’il est important pour la santé publique de disposer d’outils et de ressources pour répondre à une possible remontée des cas de COVID-19.

La motion considère aussi que le port du masque et la vaccination réduisent les risques de complications liées à la maladie alors que le port du masque n'est plus obligatoire dans la majorité des lieux publics intérieurs en Ontario.

C’était à la fin du mois de février, c’était un changement provincial à la législation sur la réouverture de l’Ontario , a expliqué la Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO) en mêlée de presse. Ça a enlevé la possibilité aux médecins-hygiénistes de santé d’émettre des lettres d’instructions.

La Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La Dre Etches explique que ces lettres permettaient de mettre en place des mesures sanitaires supplémentaires, par exemple au sein d’entreprises où les risques de transmission étaient plus élevés ou encore lors de foules dans des lieux extérieurs.

Il y avait une certaine variabilité locale. […] À Ottawa, elles n’ont jamais été utilisées pour instaurer le port du masque à tous les niveaux , a-t-elle précisé. C’est le conseil municipal qui a d’abord adopté le règlement exigeant le port du masque, puis la province.

La motion vise aussi à demander au gouvernement de continuer de promouvoir activement la vaccination et d’amplifier les messages auprès du public et des employeurs sur la façon dont ils peuvent ajuster leurs mesures pour prévenir la transmission de la maladie.

Finalement, la motion, déposée par le conseiller Shawn Ménard, demande aussi de prolonger et d’élargir l’accessibilité au financement pour les quartiers hautement prioritaires qui, notamment, ont une couverture vaccinale moins importante afin de permettre de supporter des interventions visant à accroître, par exemple, la vaccination et le dépistage, ainsi que l’accès à de l’équipement de protection individuelle.

C’est possible maintenant de gérer la situation dans les hôpitaux

Si la motion a été adoptée, elle n’est pas pour autant synonyme du retour des recommandations de la Dre Etches comme ce fut le cas par le passé, entre autres avec l’instauration d’une limite de capacité à ses installations récréatives extérieures.

La situation où c’est possible que je puisse donner un ordre encore, ça va être une situation tellement différente d’aujourd’hui, ou peut-être s’il y a un nouveau variant qui cause les maladies sévères ou qui est tellement transmissible et le système de la santé, les services essentiels sont trop affectés pour continuer avec les activités , a-t-elle mentionné.

On a toujours une approche en santé publique de commencer avec des approches moins restrictives , a-t-elle fait valoir. C’est la situation maintenant où on a la possibilité pour les gens de retourner aux différentes activités importantes pour leur bien-être, et c’est possible maintenant de gérer la situation dans les hôpitaux.

La semaine dernière, l’Hôpital Montfort a commencé à reporter des interventions non urgentes en raison de hausse des cas de COVID-19, qui avait un impact sur la main-d’œuvre disponible.

La médecin-chef en santé publique a par ailleurs indiqué que la situation semble se stabiliser dans la capitale fédérale, et qu’il y a une diminution des niveaux de COVID-19 dans les eaux usées depuis le 11 avril.

Le total dans les hôpitaux est plus élevé cette semaine que la semaine dernière et nous voyons que le taux d’absentéisme dans certains hôpitaux d’Ottawa se stabilise aussi , a-t-elle souligné devant le Conseil de santé.

La Dre Etches prévient toutefois qu’il faudra attendre encore un peu avant de voir s’il y a ou non des impacts significatifs du long week-end de Pâques.