Le CIUSSS MCQ veut trouver une solution à la pénurie de main-d’œuvre

Les responsables du service d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska ont noté pendant plusieurs jours les tâches effectuées par les infirmières et infirmières auxiliaires. Leur objectif était de s'assurer que chaque personne exerçait précisément les tâches pour lesquelles elles sont formées, explique la conseillère-cadre intérimaire en soins infirmiers Vanessa Ducharme.

Les infirmières faisaient une prise en charge complète de l'usager donc de l'accueil, à la pesée de l’usager, à la prise de signes vitaux. En observant et en intégrant par exemple les infirmières auxiliaires, on est capable d'enlever des tâches comme ça, et de permettre à l'infirmière de faire une tâche pour laquelle elle travaille, comme l'évaluation clinique par exemple, qui revient principalement à l’infirmière , souligne-t-elle.

En intégrant davantage ces infirmières auxiliaires, le service d'hémodialyse dit avoir évité environ 350 heures supplémentaires à ses infirmières en 66 jours.

Concrètement, le projet a permis de diminuer le temps supplémentaire et aussi, par le fait même, le TSO [temps supplémentaire obligatoire]. Ce qui est le plus important et dont on est fier, c’est le fait qu’on a évité de transférer des usagers dans un autre centre par manque de personnel , soutient la cheffe de service d’hémodialyse Geneviève Goulet.

Pas une panacée, selon le syndicat

Au téléphone, le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec a qualifié l'initiative de louable, sans qu'elle soit une panacée. La cheffe des services spécialisés en hémato-oncologie de Victoriaville et responsable du projet, Sophie Côté, partage cet avis.

« C'est sûr qu’on va quand même avoir un manque de personnel. On ne règle pas tout le problème, mais on met la bonne personne au bon endroit. » — Une citation de Sophie Côté, cheffe de service services spécialisés en hémato-oncologie de Victoriaville

Anne-Marie Dubuc Carrière, une infirmière auxiliaire, voit tout de même du positif dans le projet. Ça fait juste montrer qu’on n’est pas là pour voler de la place, mais pour aider. Je crois sincèrement qu’on peut amener un bras droit aux infirmières qui sont vraiment à bout de souffle , avance-t-elle.

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , le modèle pourrait s'appliquer à plus grande échelle au terme de l'évaluation du projet pilote.

Avec les informations de Jean-François Dumas