Consommation supervisée : un bail signé pour l’installation d’un nouveau site

Un bail a été conclu pour le 101 rue Wyandotte Est, a déclaré lundi Nicole Dupuis, directrice générale du Bureau de santé publique de Windsor-Essex (WECHU).

Mme Dupuis a déclaré que le bureau de santé allait passer rapidement aux prochaines étapes du projet, qui est en cours depuis 2019.

Elle a déclaré que le bureau de santé soumettrait immédiatement une demande afin de se servir du site pour des raisons de santé publique.

Le bureau de santé cherche à obtenir une réponse plus rapide afin de ne pas retarder davantage la mise en place du site, mais il soumettra également une demande officielle aux autres niveaux de gouvernement.

La crise des opioïdes se poursuit, les taux de surdose d'opioïdes et certainement de décès continuent d'augmenter, et nous voulons donc travailler aussi vite que possible , a-t-elle déclaré.

Mme Dupuis a déclaré que le bureau de santé a l'intention d'emménager sur le site en mai et de commencer à le préparer.

En janvier, le conseil municipal de Windsor a voté en faveur d'un emplacement au 628 rue Goyeau.

Mme Dupuis a indiqué lundi que le site de Goyeau était tombé à l'eau.

Nous n'avons tout simplement pas été en mesure de conclure un accord ou des conditions avec ce site , a-t-elle déclaré.

Le bureau de santé avait également mené des consultations publiques sur l'emplacement du 101 rue Wyandotte Est, qui avait été la deuxième option.

Les deux sites, d'après la consultation communautaire, ne différaient pas vraiment quant au résultat , a déclaré Mme Dupuis, ajoutant que le site de la rue Goyeau était plus grand, mais que le site de la rue Wyandotte offrait suffisamment d'espace.

Il y a eu 68 décès liés aux opioïdes à Windsor-Essex en 2020, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques provinciales étaient disponibles.

Sauver des vies

Lacie Krzemien, une ancienne travailleuse en toxicomanie qui fait du travail de proximité bénévole avec des toxicomanes sans abri, s'est réjouie de la nouvelle selon laquelle des progrès ont été réalisés dans la mise en place du site.

C'est très simple : cela va sauver des vies. [...] Nous sommes confrontés à un problème, l'approvisionnement en drogues [de rue] est empoisonné ici, et dans le monde entier, en fait. Pour notre communauté, cela signifie une autre ressource, un bon tremplin pour les toxicomanes pour obtenir l'éducation, les ressources dont ils ont besoin à un moment très difficile , a-t-elle déclaré.

Mme Krzemien a déclaré qu'il était regrettable qu'il ait fallu autant de temps pour faire avancer la création du site, car les retards entraînent d'autres pertes de vie, dit-elle.

Je suis très enthousiaste. Que cela ait pris autant de temps ou non, c'est en train de se produire. Nous pouvons être vraiment fiers en tant que communauté.

