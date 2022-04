Des agriculteurs craignent de manquer d’abeilles pollinisatrices

Andrée-Anne Fisette fait partie de ces producteurs. Elle a appris qu'elle devra se passer de la présence d'une dizaine de ruches cette année.

Le producteur qui nous fournissait des abeilles a décidé de les éloigner de la Ville pour essayer de réduire son taux de mortalité , explique-t-elle.

C’est tout le monde qui vit la même chose, donc les ruches qui sont disponibles sont réservées depuis longtemps. Même si on voulait avoir nos propres ruches, les abeilles pour mettre dedans ne sont pas disponibles. Nous, côté abeilles, on a fait une croix là-dessus pour cette saison , ajoute-t-elle.

Elle et ses confrères comptent donc sur les services des insectes indigènes. Mme Fisette a choisi de commander des bourdons. Il est cependant difficile de remplacer les abeilles, qui sont reconnues pour être d'excellente pollinisatrices.

Oui, la nature fait son œuvre, mais en même temps, la saison est tellement courte et c’est notre principal revenu, donc de prendre la chance de laisser mère nature avec des petits fruits… Le pourcentage de rendement pourrait grandement diminuer, ce qui affecterait les revenus de la ferme , indique-t-elle.

Incertitude chez les producteurs de bleuets

Les producteurs de bleuets du Québec partagent l’inquiétude d’Andrée-Anne Fisette. Ils avaient pourtant espoir d'avoir une meilleure saison que l'année dernière, qui s'était avérée catastrophique en raison du gel, se désole le directeur général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec Pierre-Luc Gaudreault.

« On voulait avoir une bonne année pour pallier tout ça, mais ça va être à voir avec le nombre de pollinisateurs disponibles. C’est une situation très incertaine en ce moment. » — Une citation de Pierre-Luc Gaudreault, directeur général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec

Il affirme que le Québec manque déjà de ruches depuis plusieurs années.

Il y a 30 000 ruches de disponibles, on en a besoin de 40 à 45 000. Si on s’attend d’avoir une perte de 40 à 50 %, on va avoir de la difficulté , constate-t-il.

Lise Parent, la copropriétaire d’Aux P'tits Fruits, à Granby, estime quant à elle avoir évité le pire, malgré un taux de mortalité légèrement plus élevé que d’habitude.

On se tient autour de 15 à 18 % de mortalité , souligne-t-elle. La situation actuelle rappelle l’importance de prendre soin des insectes pollinisateurs, croit-elle.

Au lieu de mettre des pesticides pour ne pas avoir de pissenlits, je me dis "gardons-les, les pissenlits” , implore-t-elle.

Yurien Hernandez Cobos, l’administrateur de la Ferme St-Élie, abonde dans le même sens.

« On dépend de ça, ce sont les abeilles qui font les gros travaux. Il faut mettre les chances de notre côté et augmenter la biodiversité, on n’a pas le choix. » — Une citation de Yurien Hernandez Cobos, l’administrateur de la Ferme St-Élie

Selon l’Union des producteurs agricoles-Estrie, il faudra attendre encore quelques jours avant de confirmer si le taux de mortalité des abeilles représente un scénario catastrophique à l’échelle de la province.

Le ministère de l'Agriculture mène actuellement une enquête, mais avance qu’un parasite pourrait être derrière la mort des insectes pollinisateurs.

Avec les informations de Thomas Deshaies