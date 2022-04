Des grévistes perturbent encore l’accès aux autobus GO de la gare Union

95 travailleurs de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité ont quitté le travail à 0 h 01 mercredi. Le syndicat n’a pas réussi à s’entendre avec l’employeur, Toronto Terminals Railway (TRR).

Les employés, qui sont des préposés à la signalisation et aux communications ainsi que des directeurs de la circulation des trains au centre de transport en commun le plus achalandé du Canada, empêchent aujourd'hui les autobus du réseau GO d'entrer et de sortir du terminal d'autobus de la gare Union. Les sept lignes de trains GO demeurent entièrement opérationnelles, selon Metrolinx.

Anne Marie Aikins, porte-parole de Metrolinx, indique qu'un plan d'urgence a été mis en place pour réacheminer de nombreuses lignes de bus GO vers d'autres stations de transit.

Les membres du syndicat ont manifesté devant le terminal d'autobus à plusieurs reprises depuis samedi.

Dans un tweet, la branche locale de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité FIOE a déclaré que le syndicat aimerait être de retour à la table des négociations et a accusé Metrolinx de soutenir Toronto Terminals Railway TTR avec des travailleurs qui ont franchi le piquet de grève.

Le syndicat a déclaré que ses employés de la gare Union attendaient avec impatience un accord négocié valable afin de pouvoir réintégrer leur poste et continuer à faire circuler les trains GO, les trains VIA Rail et le Union Pearson Express tous les jours.

Les travailleurs sont sans nouveau contrat depuis décembre 2019.

Toronto Terminals Railway TTR a déclaré que les demandes salariales accrues du syndicat sont au cœur du problème.

Avec les informations de La Presse canadienne