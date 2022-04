Début d’une première consultation publique pour le tunnel George-Massey

Alors que la première consultation publique concernant le projet de remplacement et d’expansion du tunnel George-Massey, dans le Grand Vancouver, débute cette semaine, le projet rencontre déjà une certaine opposition d’experts et d’élus.

Le maire de Richmond l’affirme d'emblée : son conseil municipal endosse entièrement le projet proposé par le gouvernement de la Colombie-Britannique qui vise à remplacer le tunnel George-Massey et à doubler le nombre actuel de voies.

Une fois complété, ce projet permettra d’améliorer [la congestion routière]. Les gens pourront entrer et sortir de l’autoroute avec beaucoup plus d’efficacité , soutient le maire Malcolm Brodie.

Le tunnel George-Massey a été inauguré en 1959 en Colombie-Britannique. Le gouvernement prévoit que son remplacement sera prêt à accueillir des véhicules en 2030. Photo : Ben Nelms/CBC

Même s’il croit que le remplacement du tunnel vieillissant, qui relie Richmond à Delta depuis 1959, est nécessaire pour la région, la clef pour enrayer complètement la congestion routière réside plutôt selon lui dans l’amélioration du transport en commun.

Je pense que si nous parlons vraiment de sérieusement décongestionner ce corridor, ce que nous devons faire en tout premier lieu c’est d’avoir plus de gens dans les autobus et le transport en commun , affirme-t-il.

Le consultant en planification des transports pour la firme Ecopath Planning, Eric Doherty, est en accord avec le maire de Richmond sur l’importance du transport en commun non seulement pour éliminer les bouchons de circulation, mais également pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Chaque fois qu’on agrandit une autoroute en milieu urbain comme Vancouver, la congestion routière s’intensifie. Le mieux qu’on puisse espérer c’est de voir les bouchons se former à des endroits différents , explique-t-il.

Il croit cependant que le gouvernement de John Horgan devrait reculer sur le projet et réparer plutôt l’actuel tunnel tout en investissant massivement dans l’amélioration du transport en commun.

« Je pense qu’on va complètement dans la mauvaise direction. » — Une citation de Eric Doherty, consultant en planification des transports

Le député de Delta-South, Ian Paton, considère également que le projet de remplacement et d’agrandissement du tunnel George-Massey n’est pas un projet viable. Membre du caucus libéral, il considère que la proposition de pont à 10 voies, proposé sous le gouvernement de Christy Clark, serait beaucoup plus bénéfique pour les usagers de la route.

Nous aurions eu un pont construit pour beaucoup moins cher que ce tunnel qui aura d’ailleurs moins de voies que ce qui était proposé pour le pont, et ce dernier aurait été complété cet été si le projet n'avait pas été interrompu , dit-il.

Une consultation publique jusqu’en juin

Du 25 avril au 9 juin, les citoyens sont d’ailleurs invités à partager leurs impressions sur le projet de remplacement du tunnel George-Massey.

Dans le cadre de cette première période de consultation, deux séances en personne seront organisées les 10 et 11 mai et deux séances virtuelles se tiendront les 17 et 19 mai. Les gens peuvent aussi soumettre leur commentaire en ligne en tout temps.

Trois autres séries de consultations publiques suivront et le projet devra également être soumis à une évaluation environnementale avant le début des travaux.

Si tout se passe comme prévu et selon les estimations du gouvernement, le nouveau tunnel reliant les villes de Richmond et de Delta sera opérationnel à compter de 2030.