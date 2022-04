Pointe-des-Américains : une rencontre d’information organisée par des citoyens

Elle se déroulera à l’Hôtel Universel dès 19 h.

Le projet du parc de la Pointe-des-Américains consiste à la réalisation d’un sentier multifonction de 2,7 kilomètres au coût de 1,5 M$. Actuellement, un sentier pédestre s'y trouve.

Dans le cadre de l’adoption d’un règlement d’emprunt, le registre sera ouvert les 3, 4 et 5 mai. Un total de 1534 personnes doivent signer ce document pour qu’un référendum soit tenu.

Un des organisateurs de l'événement est l’ex-candidat à la mairie d'Alma et ex-directeur général de la Véloroute des Bleuets, Sylvain Tremblay.

J’ai décidé comme citoyen de m’impliquer puis d’organiser une rencontre d’information en huit points où on va présenter la démarche, on va présenter le plan que Ville d’Alma propose. Il va y avoir une période de questions. On va permettre aux gens qui sont favorables de s’exprimer, on va permettre aux gens qui sont non favorables de s’exprimer, puis on va essayer de cheminer ensemble pour qu’à la fin de la rencontre, les gens puissent dire: “Moi, maintenant quand je vais parler de la démarche, puis du plan de développement, je sais de quoi je parle" , a-t-il raconté.

Déjà des citoyens avaient affirmé manquer d’informations à propos du projet. La largeur de l’éventuelle piste multifonctionnelle en dérangeait plusieurs.

Manon Girard, directrice du café communautaire L’Accès et aussi ancienne candidate à la mairie d’Alma, et l’historien Gaston Martel, bien connu pour sa longue implication au sein de la Société historique du Lac-Saint-Jean, seront aussi présents.