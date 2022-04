Drogue du viol : face à une hausse des craintes, des bars augmentent la sécurité

Une publication Facebook dénonçant une possible recrudescence des cas d’intoxication à la drogue du viol dans des bars de Trois-Rivières et des plaintes récurrentes de clientes inquiètent des jeunes étudiantes ainsi que des tenanciers de bars.

Des propriétaires de bars à Trois-Rivières ont décidé d’agir pour rassurer leur clientèle. Après avoir constaté une hausse des plaintes concernant des intoxications à la drogue du viol, un entrepreneur a décidé de remettre des verres avec des couvercles aux clientes qui visitent son bar.

Un autre a contacté la police de Trois-Rivières pour s’informer sur la marche à suivre pour épingler les délinquants.

Un troisième tenancier de bar affirme avoir mis en garde ses employés des dangers du GHB et faire de la sensibilisation auprès de son personnel.

Au Cégep de Trois-Rivières, plusieurs étudiantes rencontrées suggèrent que l’intoxication à la drogue du viol est un phénomène assez fréquent.

Je regarde vraiment beaucoup mes verres. C’est arrivé à une de mes amies dernièrement et ce n'était pas drôle. On dirait que ça arrive de plus en plus , a raconté une jeune femme.

« La plupart d’entre nous, on connait toutes quelqu’un à qui c’est arrivé. » — Une citation de étudiante du Cégep de Trois-Rivières

Une autre étudiante a affirmé commander uniquement des cannettes lorsqu’elle se trouve dans un bar et s'assurent de les garder près d’elle, tout au long de la soirée.

Ça nous fait toute peur de nous ramasser dans un viol. Personne ne voudrait vivre ça, alors on sort en groupe, on essaie de ne pas se laisser toute seule , confie son amie.

Peu de plaintes enregistrées à la police de Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières n’a pas constaté une hausse du nombre de plaintes liées à la drogue du viol dans les dernières semaines. Depuis le début de l’année 2022, de deux à trois dossiers ont été ouverts concernant la consommation involontaire de GHB.

La porte-parole de la police de Trois-Rivières Carole Arbelot encourage les gens qui pensent avoir été victime à faire un prélèvement sanguin rapidement, car la substance ne reste pas longtemps dans le corps. Elle suggère ensuite de porter plainte à la police. Le prélèvement sanguin pourra servir de preuve tangible.

« On entend des ouï-dire, mais on ne peut pas faire grand chose avec ça, ça prend des gens qui portent plainte pour amorcer une enquête. » — Une citation de Carole Arbelot, porte-parole à la police de Trois-Rivières

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) n’a pas été en mesure de dire si des patientes ont été hospitalisées en lien avec la drogue du viol dans les dernières semaines.

Avec les informations de Raphaël Brouillette