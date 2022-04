Le festival DansEncore reprend ses droits après deux ans de pandémie

Le festival DansEncore rassemblera tous les goûts, et offrira au public un mélange de style contemporain, moderne et urbain, du 2 au 5 juin. Des danseurs transporteront les spectateurs dans un univers de rêve, en exécutant des chorégraphies puisées parfois dans les arts martiaux et dans d'autres mouvements liés à la danse.