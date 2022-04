Un fort engouement pour les camps de jour à Saguenay

L’engouement se faisait sentir lundi au Patro de Jonquière où les inscriptions pour le camp de jour de l’organisme débutaient à 13 heures. Plusieurs parents faisaient même la file sur place pour tenter de mettre la main sur l’une des 850 places disponibles.

Avec la fin de la quasi-totalité des mesures sanitaires, les enfants évolueront dans un environnement presque normal. L’Association des camps du Québec (ACQ) s’attend à ce que la consigne du lavage des mains soit l’une des seules à s’appliquer en été.

On sent vraiment, vraiment l’engouement. L’engouement pour le Patro de par ses nouvelles infrastructures et à cause de la COVID. On sent quand même qu’il y a un certain stress des parents de par les deux dernières années où on a été limité. On est dans l’ajustement, car il faut rembourser les parents qui ont appuyé sur le bouton Payé à plusieurs reprises. Il y a une belle énergie et on sent le retour de l’été , a lancé le directeur général Yannick Gagnon.

Cet été, les enfants pourront profiter de nouvelles infrastructures sportives, dont le gymnase comprenant deux plateaux construit au coût de 4,5 millions de dollars à même le bâtiment principal. La patinoire Bleu-blanc-bouge sera aussi transformée en terrains de basketball. Les jeunes pourront aussi y pratiquer le hockey-balle.

Manque de moniteurs à Saguenay

À la Ville de Saguenay, les inscriptions débutent mardi pour les camps de jour tenus par la Ville et celles-ci devraient s’envoler rapidement, selon le porte-parole Martin Lavoie.

Devant le manque de moniteurs, Saguenay a dû diminuer son nombre de places à 500, soit le même nombre que l’an dernier. Une cinquantaine de moniteurs ont été embauchés. Par le passé, les camps organisés par la Ville pouvaient accueillir jusqu’à 1500 jeunes.

Il y a des gens qui ont pris le relais les années précédentes. C’est grand-papa, c’est grand-maman, c’est des amis. Ces gens-là sont épuisés, ça fait deux années consécutives qu’ils s’occupent des enfants durant la période estivale. On estime que les places vont s’envoler assez vite , a reconnu M. Lavoie.

La situation est semblable au Centre du Lac Pouce à Laterrière, qui offrira des camps de jour et des camps d’été. L’endroit peut néanmoins compter sur un bassin de moniteurs pour répondre à la demande.

Laval Dionne est le directeur général du Centre du lac Pouce. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’âge moyen baisse d’année en année. On a beaucoup plus de jeunes du secondaire [...], ce qui fait que les jeunes du collégial et de l’université sont passés à autre chose que l’animation. Il y a plus d’offre aussi. Le marché fait qu’il y a une rareté de la main-d’oeuvre , précise le directeur général du Centre du Lac Pouce, Laval Dionne.

À l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), les inscriptions débutaient le 13 avril et les places se sont envolées en quelques heures. Il reste seulement quelques places pour les 10 à 13 ans, pour certaines semaines.

Les camps de jour sportifs vont accueillir quelque 240 jeunes par semaine.

D'après des informations de Myriam Gauthier