Le Canada aura son propre Eurovision

L'organisation de l'événement multinational a annoncé lundi qu’Eurovision Canada sera présenté pour la première fois en 2023.

Il mettra en vedette des artistes musicaux et des groupes de chaque province et territoire qui interpréteront leurs propres chansons dans divers genres.

Comme l'original, les participants et participantes s'affronteront dans une série de compétitions de qualification, menant aux demi-finales et à la grande finale.

La production dérivée devrait être réalisée par ASC Inc., ainsi que par Insight Productions, établie à Toronto et connue pour ses émissions The Amazing Race Canada et Big Brother Canada.

Le diffuseur et l'identité de l'animateur et/ou de l'animatrice seront annoncés dans les prochaines semaines.

Bien que cela marque le début de l'Eurovision au Canada, ce ne sera pas la première fois que l'événement est marqué par des talents canadiens.

À l'âge de 20 ans, Céline Dion avait remporté en 1988 le Concours Eurovision de la chanson, alors qu'elle représentait la Suisse.

L'Eurovision a une longue histoire en Europe où il a été créé en 1956 dans le cadre d'un effort visant à unir les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, grâce à des programmes télévisés transfrontaliers.

Au fil des ans, il a aidé à lancer les carrières internationales d'ABBA, de Julio Iglesias et, plus récemment, du groupe de rock italien Måneskin. Il s'est également forgé une réputation de performances décalées mettant en vedette des costumes et des décors flamboyants.

Plus tôt cette année, la chaîne NBC a lancé une production télévisée dérivée surnommée American Song Contest, avec des artistes de chacun des 50 États américains en compétition pour un premier prix qui sera décerné le 9 mai.

La productrice d'Insight Productions, Lindsay Cox, a qualifié le Canada de maison idéale pour la prochaine itération du concours.

L'écriture de chansons phénoménale et l'extraordinaire musicalité de ce pays peuvent s'opposer à n'importe quel autre dans le monde , a indiqué Mme Cox lundi dans un communiqué.

L'Eurovision a rassemblé un nombre important de personnes abonnées en ligne en dehors de ses pays de diffusion, et a été parodiée en 2020 dans la comédie Concours Eurovision de la chanson : l'histoire de Fire Saga, mettant en vedette Will Ferrell et Rachel McAdams.