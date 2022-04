Plonger pour nettoyer les eaux de la Colombie-Britannique

Passionné de plongée depuis près de 20 ans, Henry Wang s'est donné une mission : nettoyer les eaux de la Colombie-Britannique en y ramassant le plus grand nombre de déchets possible.

Le Vancouvérois a commencé à plonger en 2004. Alors qu'il espérait croiser de nouveaux poissons dans les lacs de la province, il a plutôt été surpris de voir la quantité de déchets.

Les eaux de la baie de False Creek sont très polluées. Henry Wang doit donc choisir un bon moment de l'année pour y plonger et ramasser les déchets. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Nous avons plongé dans le lac Buntzen, à Coquitlam. Nous avons vu beaucoup de déchets : des bouteilles, des canettes de bière et des lunettes de soleil. Nous avons ramassé tout ce que nous pouvions avec nos mains , raconte Henry Wang.

C'est après cette plongée que le Vancouvérois a appelé des amis qui ont apporté des sacs et de l’équipement pour soulever les objets lourds. Ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient presque rien ramassé.

Le lac a finalement commencé à bien paraître après les 7 voyages que nous avons faits et les près de 680 kg de déchets ramassés , dit Henry Wang.

Ramasser des déchets au fond de l'eau est une raison pour Henry Wang de passer du temps avec ses amis plongeurs. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

21 500 kg de déchets ramassés

En 2013, Henry Wang fonde l’organisation Divers for Cleaner Lakes and Oceans.

L’organisation nous permet d’approcher les ordres de gouvernement, comme la Ville de Vancouver ou BC Parks, et de faire officiellement les plongées pour nettoyer [les eaux de la Colombie-Britannique] , explique-t-il.

En moins de 10 ans, les membres du groupe ont effectué près de 200 plongées de nettoyage et ramassé plus de 21 500 kg de déchets.

« J’ai tellement fait de plongée en 10 ans que cela devenait ennuyant pour moi de regarder toujours les mêmes poissons. Être capable de ramasser les déchets dans l’eau m’a donné un nouvel objectif. » — Une citation de Henry Wang, Divers for Cleaner Lakes and Oceans

On lui demande souvent s’il est découragé par ce travail, qui est toujours à recommencer. Je vois ça comme un moment passé à faire de la plongée avec mes amis. C’est plutôt intéressant de voir ce que nous ramenons à la surface , raconte Henry Wang.

Même après plusieurs plongées, on retrouve encore des chariots dans la baie de False Creek à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

False Creek, la baie polluée de Vancouver

À Vancouver, la Ville sait que les eaux de False Creek sont polluées. Or, la gestion étant de juridiction provinciale et fédérale, cela limite ce que la Municipalité peut faire pour améliorer la qualité de l’eau de cette baie, selon la conseillère municipale Sarah Kirby-Yung.

Nous sommes une ville entourée d’eau. C’est pourquoi nous aimons Vancouver. [...] Nous sommes aussi une ville verte. Il y a une certaine incompréhension de la part des Vancouvérois qui se demandent pourquoi la Ville ne s’occupe pas de ce problème.

C’est difficile pour la Ville, parce que nous avons seulement quelques compétences et il y a une limite à ce que la Ville peut faire , affirme Sarah Kirby-Yung.

Henry Wang se fait souvent approcher par des gens qui ne font pas de plongée, mais qui veulent l'aider.