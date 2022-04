Des programmes particuliers pour tous les élèves du secondaire à Drummondville

Depuis plusieurs années, le Centre de services scolaire CSSS des Chênes constate des écarts importants dans les notes des élèves en classes ordinaires et ceux inscrits dans des programmes spécialisés. Pour des élèves de même niveau, les taux de réussite dans les matières scolaires peuvent varier de 5 % à 28 %, selon le Centre de services scolaire CSSS de Drummondville.

Ce sont ces écarts, mais aussi le refus de plusieurs inscriptions, annuellement, qui ont motivé le directeur général du Centre de services scolaire CSSS des Chênes, Lucien Maltais, à envisager une nouvelle offre de service pour contrer les effets négatifs de la sélection d’élèves. Selon lui, les profils en arts, en technologies, en sciences ou en sports, par exemple, ne doivent plus être offerts uniquement aux élèves ayant les meilleures moyennes dans les matières scolaires.

Nos élèves sont très intéressés par les concentrations scientifiques et sportives. La demande est très forte, donc au lieu de les offrir dans seulement quelques écoles, on pourrait les déployer dans un plus grand nombre d’établissements , espère Lucien Maltais.

« Il faut canaliser les intérêts des jeunes, alimenter leurs passions, pour les motiver ensuite à réussir dans les matières académiques. » — Une citation de Lucien maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes

Cette réforme que souhaite entreprendre le Centre de services scolaire CSSS des Chênes n’est pas encore complètement ficelée, mais pourrait voir le jour dans les écoles secondaires du territoire dès l’automne 2024, en même temps que l’ouverture d’une nouvelle école secondaire.

Quel coût pour les parents?