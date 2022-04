Un rapport souligne les risques d’inondations aux T.N.-O.

La grande quantité de neige et le niveau élevé des cours d’eau font courir le risque à plusieurs communautés ténoises de connaître des inondations ce printemps.

Les communautés à risques sont Hay River, la Première Nation Kátł'odeech, Nahanni Butte, Fort Liard, Fort Simpson, Aklavik, Fort Good Hope, Tulita et la Première Nation Jean Marie River.

Lundi, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a publié un rapport technique qui prévient qu'il est possible que les inondations dues à la débâcle printanière se reproduisent cette saison.

L’année dernière, des inondations dévastatrices ont détruit ou causé des dommages à de nombreuses habitations à travers le territoire, notamment à Fort Simpson.

Dans un courriel soulignant les principales conclusions du rapport, le gouvernement territorial indique que les embâcles qui se forment pendant la période de dégel peuvent provoquer des inondations, quel que soit le niveau d'eau. Cependant, des niveaux d'eau élevés augmentent la gravité.

Le niveau d’eau du bassin de Hay River est proche du niveau le plus élevé jamais enregistré à cette période de l’année, soit 40 % plus élevé que les niveaux normaux en Alberta et en Colombie-Britannique.

Ce phénomène, combiné à un sol déjà saturé, augmente le risque de débordement des petites masses d'eau.

Des niveaux d’eau dépassant la normale ont aussi été enregistrés autour d’Aklavik et un manteau neigeux important a été observé dans les environs de la rivière Peel et du delta du Mackenzie.

L'accumulation de neige autour de la rivière Liard, qui a été la principale cause de l'inondation de l'an dernier à Fort Simpson, est 56 à 76 % plus élevée que la normale.

Dans tout le Dehcho, le Sahtú et le delta du Beaufort, il existe un risque d'inondation par embâcle sur le fleuve Mackenzie qui pourrait être exacerbé par les volumes élevés de neige dans la région, ainsi que par des niveaux et un débit d'eau plus élevés que la moyenne dans le fleuve.

