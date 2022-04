Kapuskasing accueille les premiers évacués de Kashechewan

Depuis 2020, Kashechewan privilégie l’évacuation vers des camps de chasse temporaires construits plus en hauteur sur son territoire.

Or, ce n’est pas une option pour tous les membres de la communauté, comme l’explique le directeur général de la Ville de Kapuskasing, Guylain Baril.

Ceux qui peuvent se le permettre, qui ont des camps et qui sont en forme, ont opté pour aller dans les camps de chasse printanière.

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Ceux que nous accueillons sont plus vulnérables et à risque lors d’une inondation , ajoute-t-il.

La communauté autochtone compte environ 2000 résidents, mais seulement 380 d’entre eux sont attendus à Kapuskasing, précise M. Baril. On attend une dizaine d’avions qui peuvent transporter environ 38 personnes chacune.

L’habitude des évacuations printanières

Selon le directeur général de la Ville, cela fait plus de sept ans que Kapuskasing accueille les évacués de Kashechewan lors d’inondations ou de feux de forêt.

La ville de Kapuskasing est au nombre des communautés qui accueillent des résidents de Kashechewan lors de la crue des eaux printanières. (Archives) Photo : CBC/Erik White

On est content de les accueillir, on les reconnaît d’année en année , raconte M. Baril. On les héberge dans les hôtels de Kapuskasing, on a de la nourriture et des activités pour eux. On s’assure qu’ils sont confortables.

Ce dernier affirme que les évacués sont de bonne humeur, malgré les circonstances.

Mais c’est quand l’évacuation se prolonge qu’on voit la fatigue arriver, et ils deviennent tannés de rester dans des hôtels et de n’avoir pas grand-chose à faire , explique M. Baril.

La Première Nation de Kashechewan s’est entendue en 2019 avec le gouvernement fédéral pour le déménagement permanent de la communauté vers un site plus en hauteur de son territoire, mais le projet prendra encore quelques années.