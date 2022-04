TC Transcontinental cesse la distribution du Publisac à Mirabel

Cette déclaration fait suite à la décision de la Cour supérieure du Québec, rendue mercredi dernier, de rejeter la requête de l'imprimeur en nullité du règlement de la Ville de Mirabel, dans les Laurentides.

Cette municipalité de la couronne nord de Montréal a opté, en octobre 2019, pour un système d'adhésion pour recevoir le Publisac à sa porte.

La semaine dernière, TC Transcontinental avait annoncé qu'il porterait en appel la décision de la Cour supérieure.

Finalement, l'entreprise a estimé que ce modèle de distribution par adhésion n'est pas viable pour la distribution de porte en porte du Publisac. La distribution du matériel publicitaire imprimé de ses clients sera donc confiée à Postes Canada.

Le vice-président de TC Transcontinental, Patrick Brayley, a déploré la disparition de 16 emplois après plus de 30 ans d'activité à Mirabel.

Il est important cependant de continuer à permettre à la population d'avoir accès aux rabais offerts par les circulaires, notamment dans le contexte de forte inflation, ainsi qu'à l'information locale, et de permettre aux commerçants locaux de rejoindre efficacement leurs clientèles cibles et rivaliser avec les géants du commerce en ligne , a indiqué M. Brayley dans un communiqué.

De l'avis de TC Transcontinental, il serait plus simple et efficace pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac d'en faire la demande, ce que 200 000 foyers québécois ont déjà fait.

Depuis le début de cette saga, l'entreprise faisait valoir que l'imposition d'une option d'adhésion (opt-in) – qu'elle conteste depuis trois ans – mènerait à la fin de la distribution du Publisac à Mirabel .

Montréal suivra le pas

Plus tôt ce mois-ci, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré que la plus grande ville de la province adoptera également un système d'adhésion à compter de mai 2023 et que les sacs ne seront plus en plastique. Le changement de politique à propos des imprimés publicitaires était déjà dans les cartons de Projet Montréal lors de son premier mandat, de 2017 à 2021.

Selon la mairesse Plante, environ 800 000 circulaires et autres annonces non sollicitées se retrouvent dans la métropole chaque semaine, ce qui représente plus de 41 millions de circulaires par année qui aboutissent dans les dépôts de recyclage et les sites d'enfouissement. Montréal vise à devenir zéro déchet d'ici 2030.

TC Transcontinental est le plus important imprimeur du Canada.

La société compte environ 8000 employés, dont la majorité au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine.