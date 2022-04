L’industrie minière veut démontrer qu’elle a changé

Pour Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec, l’industrie souffre encore aujourd’hui des perceptions du passé.

Au départ, il faut que les gens comprennent mieux à quoi servent nos minerais, où on se situe dans la chaîne des valeurs, affirme-t-elle. Il faut aussi rappeler que nos pratiques ont évolué. Par le passé, les sociétés minières n’ont pas développé le réflexe d’informer la population sur ce qu’elles font et comment elles le font. On a encore des efforts à faire dans nos pratiques et on en aura toujours. Mais on monte toujours la barre vers un développement minier durable et il faut faire connaître ces efforts.

Valérie Filion, directrice générale de l'Association d'exploration minière du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La présidence d’honneur de cette 30e Semaine minière à Val-d’Or a été confiée au directeur général de la mine Goldex d’Agnico-Eagle, Jocelyn Gélinas. Alors que les enjeux de main-d'œuvre confrontent les dirigeants miniers partout dans la région, il estime que la question de l’acceptabilité sociale représente un défi tout aussi important pour l’industrie.

C’est un concept dont on entend parler au quotidien et c’est clair que l’industrie a changé, avance-t-il. Aujourd’hui, le design des mines est pensé en fonction de ça. Ici à Goldex, une mine en ville, on s’assure d’avoir l’empreinte la plus petite possible et on pense en fonction des préoccupations des voisins, pour le bruit et la poussière par exemple. Ça nécessite de nouveaux efforts d’année en année pour atténuer les impacts.

Jocelyn Gélinas, directeur général de la mine Goldex et président d'honneur de la Semaine minière à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Alors que l’industrie vit une effervescence, l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) s’inquiète pour sa part des impacts du projet de loi 102 qui vient d’être adopté à l’Assemblée nationale. L’AEMQ affirme qu’un de ses articles pourrait ajouter 200 autorisations supplémentaires pour des travaux d’exploration.

C’est une couche de plus à une activité qui est peu intensive sur le territoire et qui est déjà largement encadrée, déplore la directrice générale Valérie Fillion. On travaille déjà avec trois ministères. Il faut arriver à harmoniser la réglementation et cesser de se dédoubler. On vit un bel engouement en termes d’investissements, mais c’est aussi le cas ailleurs. Si les investisseurs trouvent que c’est trop long et compliqué de faire affaire au Québec, ce sont d’autres juridictions qui vont en profiter.

Selon les données de 2018, l'industrie minière génère près de 11 000 emplois directs et indirects dans la région et représente 40% de son PIB.