Éleveur professionnel ou amateur, personne n’est à l’abri de la grippe aviaire

Charlotte, Betty, Lili et Rosie, ce sont les quatre poules que Linda Johnson a dans son jardin à Edmonton. Depuis huit ans, elle participe au programme de la Ville. Ils sont comme nos animaux de compagnie , dit-elle.

Des animaux qu'elle protège particulièrement en ce moment à cause de la grippe aviaire qui rôde. J'ai peur que mes poules l’attrapent. C'est très risqué à cause de la migration des oiseaux d’après ce que je lis sur Internet. Ça me rend nerveuse , avoue-t-elle.

Linda Johnson sait que ses poules urbaines sont à risque et redouble de vigilance.

On change ou nettoie nos vêtements avant de rentrer en contact avec nos poules. On limite les visites dans notre jardin et on ne se promène plus autour des étangs ou des bassins pour éviter de ramener avec nos chaussures des excréments d'autres oiseaux dans notre poulailler , explique-t-elle.

Depuis 2014, Edmonton autorise ses résidents à avoir un poulailler à condition qu'ils en fassent la demande. Photo : Linda Johnson

Zoltan Tougas, autre résident d’Edmonton, n’est pas inquiet, mais s’interdit de visiter d’autres poulaillers pour l’instant. Il veut éviter de ramener le virus, très contagieux, dans l’enclos de ses cinq poules.

Les risques sont faibles. Elles sont isolées dans un espace couvert , dit-il en avouant que sa famille n’utilise pas de paire de chaussures dédiées au poulailler. Cette mesure est pourtant fortement recommandée par David Hyink, président de l'Association des producteurs de poulets de l'Alberta.

Tout nettoyer

L'enjeu est immense pour les 500 éleveurs professionnels de la province. Plus de 340 000 oiseaux sont déjà morts de l’influenza ou ont été euthanasiés pour arrêter la propagation du virus en Alberta, province où le nombre d’oiseaux affectés est le plus élevé au Canada.

David Hyink, fermier près d’Edmonton, est très inquiet pour ses 135 000 poulets. Aucun visiteur n’est autorisé dans sa ferme, sauf d'éventuels réparateurs. Ils doivent nettoyer leurs pneus de voiture avec un spray désinfectant avant de rentrer , explique-t-il.

David Hyink détient quatre immenses enclos comme celui-ci dans le centre de l'Alberta. Photo : David Hyink

Selon l’Agence canadienne d'inspection des aliments, dix-sept fermes ont déjà été infectées par la grippe aviaire en Alberta. C'est trois fois plus qu'au Québec, où un élevage a quand même perdu 75 % de sa production en deux semaines.

Si la grippe aviaire s’infiltrait dans une de ses quatre granges, David Hyink perdrait des centaines de milliers de dollars et mettrait des mois pour relancer son activité.

Pas de pénurie à prévoir

David Hyink rappelle que le virus est mortel pour les oiseaux, mais pas les humains, et pousse les Canadiens à acheter de la volaille pour soutenir les producteurs.

Cette grippe aviaire est sans précédent en Alberta, rappelle Lisa Bishop-Spencer, directrice des communications pour les Producteurs de poulets du Canada. C’est aussi la première fois qu’elle est présente dans autant de provinces à la fois , dit-elle.

Pour autant, cette grippe aviaire ne devrait pas réduire le choix de volaille dans les épiceries canadiennes.