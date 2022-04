Le ministre Bonnardel clarifie qui aura droit aux billets d’avion à 500 $

Pour dissiper un peu de brouillard autour de son programme de billets d’avion à 500 $, le ministre des Transports du Québec corrige le tir : les Québécois, les Canadiens et les étrangers pourront tous bénéficier de ce tarif préférentiel dès le 1er juin pour les vols régionaux dans la belle province.

Dans une optique de relance touristique, on veut que le plus grand nombre de gens possible ait accès au programme , a confirmé par écrit l’attachée de presse du ministre Bonnardel, Claudia Loupret, lundi en fin d’après-midi.

« On s’attend à ce que ce soit surtout des Québécois qui s’en prévalent, même s’il sera ouvert à tous. » — Une citation de Claudia Loupret, attachée de presse du ministre des Transports du Québec

Plus tôt en journée, Radio-Canada avait publié un reportage dans lequel des transporteurs aériens déploraient le manque d’information de la part du gouvernement, ce qui a déclenché un tsunami d’appels de la part de citoyens depuis une semaine.

Lors du dévoilement de son programme, le ministre François Bonnardel avait tenu des propos surprenants au sujet des personnes qui pourraient se prévaloir des billets d’avion à 500 $.

Il avait notamment indiqué que les touristes étrangers y auraient droit. Cette déclaration avait fait bondir les transporteurs, qui n’avaient jamais entendu parler d’une telle possibilité lors de leurs rencontres avec le ministère des Transports (MTQ), selon leurs dires.

Puis en entrevue avec Paul Arcand, 24 heures plus tard, M. Bonnardel avait laissé entendre que le programme exclurait les résidents des autres provinces canadiennes, parce que ce ne sont pas des Québécois en bonne et due forme .

Radio-Canada avait tenté de savoir quelle était la différence entre un touriste canadien et un touriste étranger, aux yeux du MTQ, mais en vain.

Après quelques jours de flottement, le gouvernement confirme donc que tout le monde aura accès au tarif préférentiel de 500 $, y compris les gens qui voyageront pour affaires.

« Compte tenu du fait que les modalités prévoiront déjà une limite de billets à tarif réduit par individu, on ne dira pas aux gens quoi faire avec les billets qu’ils achètent. » — Une citation de Claudia Loupret, attachée de presse du ministre des Transports du Québec

Mais les compagnies ne pourront pas acheter de billets à ce tarif , a toutefois nuancé Mme Loupret, réitérant ce que le ministre avait déjà annoncé.

Comment éviter les abus?

Même si le gouvernement espère que les Québécois bénéficieront en priorité des billets à 500 $, des questions de faisabilité se posent.

Puisque les billets seront en quantité limitée et qu’ils seront disponibles seront le principe du premier arrivé, premier servi , comment s’assurer qu’ils ne seront pas massivement achetés par des Américains, des Français ou des Chinois?

L’attachée de presse du ministre n’avait pas de réponse à offrir à cette question, lundi en fin de journée, et a mentionné que les modalités [du programme] seront connues prochainement .

D’autres questions restent aussi en suspens, notamment la façon dont le MTQ ou les transporteurs aériens s’y prendront pour faire respecter le nombre maximal de billets à 500 $ qu’une personne sera autorisée à se procurer.