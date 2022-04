Les employés de la mine Nyrstar n’ont toujours pas reçu leur prime de fermeture

La mine souterraine, anciennement nommée mine Langlois, est maintenant noyée et il reste moins de cinq travailleurs qui surveillent le site.

Sonia Charette, représentante syndicale des Métallos pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, rapporte qu’il y a un an, lors d’une rencontre, le directeur de la mine leur avait promis que les redevances étaient déjà mises de côté en fiducie.

Elle s'inquiète que les travailleurs, qui sont près de 140, ne touchent jamais cette prime de fermeture, car il est possible que la mine ne fermera pas complètement avant la fin du lien d’emploi.

Au mois de décembre 2022, il n’y aura plus aucun droit de rappel, il n’y aura plus de lien d’emploi, donc plus rien qui ne va obliger l’employeur à verser la prime , explique-t-elle. On leur a demandé un engagement, de mettre ça par écrit comme quoi même si le délai de trois ans était passé, l’employeur s’engageait quand même à payer la prime lorsqu’il y aura fermeture définitive. Et c’était une fin de non-recevoir.

La prime représente 750 $ par année d'ancienneté.

Lors d'une assemblée syndicale le 21 avril, les employés ont donné le mandat de dénoncer la situation et de demander au ministère du Travail d'aller en conciliation.

[Les travailleurs] ils sont en colère parce qu'eux autres ça fait longtemps qu’ils étaient persuadés, ils avaient eu des discussions avec certains travailleurs encore à l’emploi, ils avaient promis que la prime allait être versée, et là ils ne l'ont pas , indique Sonia Charette.

Dans une réponse envoyée par courriel, un porte-parole de Trafigura indique que, comme stipulé dans la convention collective, l’indemnité de licenciement sera due à la fermeture complète et permanente des opérations minières. Ce n’est pas le cas présentement puisque la mine fonctionne toujours pour des opérations d’entretien.

L'échéancier pour la fermeture complète n’est pas encore connu. Le porte-parole ajoute que, même si Trafigura considère que les ressources minières résiduelles n’ont pas de de valeur économique, la compagnie poursuit des discussions avec d’autres compagnies intéressées puisque la mine possède encore du potentiel d’exploration.

Le syndicat et l’employeur sont présentement en négociation concernant le renouvellement de la convention collective, puisqu’il reste quelques travailleurs sur le site.