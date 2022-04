Pour sa prochaine saison, La Licorne souhaite mettre en lumière l’esprit chaleureux et enveloppant de ce théâtre où il fait bon rire, réfléchir et rêver ensemble, tout simplement , a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Comme à son habitude, La Licorne laisse beaucoup de place aux productions de la compagnie de théâtre de création La Manufacture, qui signe quatre pièces.

[Cette programmation], c’est nos auteurs et nos autrices avant tout , a résumé le directeur artistique et général de La Licorne et de La Manufacture Philippe Lambert.

Il confie être particulièrement enjoué à l'idée de présenter la pièce Chokola, qui puise sa source dans un texte bouleversant de la jeune autrice et comédienne Phara Thibault.

Cette dernière, née en Haïti et adoptée par une famille québécoise, jette un regard sans jugement sur sa société d’accueil. Au fil de la pièce, qui sera présentée du 6 mars au 14 avril 2023 à la Petite Licorne, elle raconte son exploration identitaire, qui a été ponctuée d’expériences de discrimination et de racisme ordinaire .

Le racisme systémique mis en scène

Autre coup de cœur de Philippe Lambert : la pièce Dix Quatre, une création du dramaturge canadien Jason Sherman traduite en français par Jean-Marc Dalpé et mise en scène par Didier Lucien.

Présentée du 17 janvier au 25 février 2023 à la Grande Licorne, l'œuvre raconte l’histoire de quatre scénaristes qui ont pour mission de développer une série télé policière. Un évènement de profilage racial subit par un membre de l’équipe viendra toutefois brouiller les cartes.

On est dans l’ADN de La Licorne : lourde, noire, décalée, décoiffante. C’est drôle et en même temps ça touche des enjeux de racisme systémique, du pouvoir de la télévision, mais aussi du pouvoir en général , dit Philippe Lambert.

Didier Lucien sur le plateau de l'émission «Silence, on joue!». Photo : Radio-Canada

Le public pourra également voir la pièce Les Glaces, coproduite par le Théâtre La Bordée, à Québec, du 8 octobre au 5 novembre 2022.

Celle-ci retrace l’histoire d’un homme accusé d'agression sexuelle par une copine de jeunesse, à partir d’un texte écrit par Rebecca Déraspe alors qu’elle était en résidence d’autrice à La Licorne.

Une adaptation de la comédie érotique Deux femmes en or signée Catherine Léger sera aussi en salle du 18 avril au 13 mai 2023.

Run de lait : du théâtre documentaire à la Licorne

Parmi les sept productions qui seront accueillies au Théâtre La Licorne la saison prochaine, Philippe Lambert souligne la présence de Run de lait, écrite par Justin Laramée. Elle sera présentée du 22 novembre au 17 décembre à la Grande Licorne.

C’est du théâtre documentaire comme on l’aime, profond et touchant. , dit-il de la pièce qui explore la réalité des producteurs et productrices de l’industrie laitière québécoise.

Notons aussi la pièce Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles, mise en scène par Gabrielle Lessard à partir d’un texte de Joan Yago García, qui amorcera la 41e saison du théâtre montréalais le 6 septembre prochain à La Petite Licorne.

La salle principale de La Licorne accueillera son premier spectacle, Le violon discordant, le 20 septembre.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.