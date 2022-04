Le Donbass dans la tenaille russe

Les journalistes veulent voir les combats; l’armée ukrainienne ne veut rien savoir. Donnant donnant, elle organise des visites dans les tranchées du Donbass et, en échange, compte sur les journalistes pour montrer qu’ils sont prêts à aller jusqu’au bout : la victoire, rien de moins.

Nous nous sommes retrouvées face à Donetsk, la capitale de la république séparatiste russe autoproclamée, traversée par une ligne de front depuis 2014. Il faut marcher longtemps, suivre un dédale de tranchées pour parvenir à une des compagnies du bataillon Samate, de bonne réputation, qui nous a montré ses positions avancées.

Elles sont équipées d’une mitrailleuse lourde de fabrication russe qui sert quelques fois par semaine, lorsqu’il le faut, quand des Russes avancent. Évidemment, l’armée ne veut pas amener les journalistes dans des endroits exposés, mais entend bien leur montrer que ses soldats sont des professionnels bien équipés et, surtout, prêts à tout, déterminés.

Une arme livrée par la Suède aux Ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Au moment de notre passage, des armes modernes venaient d’arriver, cadeaux de l’Allemagne. L’Ukraine reconnaît maintenant qu’on lui en fournit assez. Une autre arme tout juste livrée vient de Suède, très précise contre les tanks et d’un mode d’emploi facile.

L’idée, c’est que les chars russes finissent comme celui-ci, souvenir de 2014, ce qui se produit fréquemment. Notre guide dans les tranchées se nomme Irina. Elle estime que les Russes se battent à 10 contre 1 parce que les Ukrainiens sont plus techniques et plus rapides.

Il ne reste plus qu’à passer à l’offensive. Pas impossible, dit Irina.

Un blindé russe détruit en 2014. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

À l’arrière, l’angoisse

À l’arrière de la ligne de front, des villes fantômes : Kramatorsk, Bakhmut, Sloviansk.

Même si la grande majorité des habitants sont partis avant l’offensive, les services, comme les transports publics, continuent de fonctionner. Le service des parcs s’occupe encore des plates-bandes fleuries. Quelques rares commerces assurent le minimum vital.

Ceux qui restent ont peur, bien sûr. Ils courent le risque de devenir des Marioupol ou des Irpin assiégés, mais rêvent bien sûr de mieux, comme Kiev, la capitale, sauvée par leur armée.

Le reportage de Jean-Michel Leprince