Le cachet des artistes à l’école augmenté pour la première fois depuis 1999

Les ministres de l'Éducation et de la Culture, Jean-François Roberge et Nathalie Roy, ont annoncé lundi à Longueuil, en Montérégie, que ce cachet passera de 325 $ à 515 $ par jour d'ici 2025-2026, soit une augmentation de près de 60 %.

Le montant de 325 $, établi en 1999, n'avait pas bougé depuis.

Il fallait absolument que le gouvernement s'attarde à ce problème , a reconnu la ministre Roy, disant avoir appris l'existence de cette stagnation dans un des mémoires qui lui ont été soumis en marge de la refonte de la Loi sur le statut de l'artiste.

La ministre de la Culture du Québec, Nathalie Roy, lors d’une conférence de presse tenue le 30 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

C'est à eux [nos artistes et nos artisans professionnels] que s'adresse l'annonce d'aujourd'hui. Ils font rayonner notre culture, la mettent en valeur et nous font prendre des détours insoupçonnés, mais nous font toujours réfléchir et avancer [...] Ils sèment des graines qui seront appelées à grandir et à former notre relève artistique , a fait valoir la ministre.

Plus d'artistes

Le nombre d'activités artistiques dans les écoles va augmenter de 20 % au cours des trois prochaines années, a de son côté promis Jean-François Roberge. Non seulement les artistes seront mieux payés, mais ils seront plus présents dans nos écoles avec les enseignants, pour les élèves.

Il y aura plus d'artistes qui viendront, donc il y aura plus d'élèves qui vont pouvoir rencontrer des artistes québécois, les écouter, discuter avec eux et eux aussi créer, eux aussi danser, chanter, sculpter et faire toutes sortes d'activités artistiques. Quand il y a des artistes à l'école, les élèves participent , a-t-il poursuivi.

Il s'agit d'artistes œuvrant dans tous les domaines des arts de la scène, des arts visuels ou de la littérature. Les visites à l'école s'inscrivent dans le programme La culture à l'école.

Le ministère de l'Éducation dispose d'un répertoire de 1400 artistes inscrits auquel tous les centres de services scolaires ont accès. Le répertoire est rouvert tous les trois ans afin de permettre à de nouveaux artistes, qui répondent aux critères du ministère, de s'inscrire à leur tour.

Talents, découvertes et réussite scolaire

Ces artistes rencontrent les jeunes en milieu scolaire pour partager leur expérience avec eux et les encourager à la pratique artistique pour que les élèves puissent se découvrir des talents, se découvrir des passe-temps, se donner le goût d'aller à l'école le matin , a fait valoir le ministre Roberge.

Lui et sa collègue Nathalie Roy ont insisté sur l'importance de ces rencontres pour à la fois promouvoir la culture québécoise et développer le goût des arts chez les jeunes, ce qui peut être un puissant vecteur de motivation et, ultimement, de réussite.

« Très, très tôt le matin, quand on est adolescent, on n'a peut-être pas le goût d'aller à l'école, mais quand on sait qu'il y a un prof passionné, quand on sait qu'il y a un artiste qui nous attend, qui va nous sortir de nos habitudes, qui va nous faire vivre quelque chose qui va nous ébranler un petit peu, on veut y aller, à l'école. » — Une citation de Jean-François Roberge, ministre québécois de l'Éducation

Lui-même ex-enseignant, Jean-François Roberge n'a pu résister à l'anecdote. Je me souviens d'avoir fait venir à l'école, quand j'enseignais, des danseurs de "gumboots". Je me souviens d'avoir fait les ateliers avec les bottes d'eau pour faire du rythme avec les élèves , s'est-il rappelé.

Ce contact entre les jeunes et la culture, c'est extraordinaire ce que ça peut faire pour un enfant, pour un jeune. Ça leur permet de se voir dans le regard des autres, de se comprendre et de se sentir unis. L'art, ça fait du bien, et l'art, ça unit aussi. C'est un langage universel , a ajouté la ministre Roy.

Les honoraires des artistes et écrivains seront indexés à hauteur de 2 % par année pour atteindre 545 $ par jour en 2025-2026.

Les sommes requises pour ces augmentations proviennent de l'enveloppe de 50 millions annoncée en 2021 pour promouvoir la culture dans les écoles.