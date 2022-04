Behaviour Interactif s’offre un studio à Toronto

Ce sont plus de 900 personnes qui travaillent à temps plein pour Behaviour Interactif dans les bureaux de son siège social, situé dans le quartier Mile-Ex, à Montréal, ce qui en fait le plus grand studio de jeux indépendant au pays. Il s’agit d’une première expansion dans un nouveau studio pour l’entreprise, qui souffle 30 bougies cette année.

Le jeu « Dead by Daylight », de Behaviour Interactif, peut entre autres se jouer sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et PC. Photo : Behaviour Interactif

Il faut dire que son titre phare, le jeu d’horreur et de survie Dead by Daylight, peut se targuer de compter quelque 50 millions de joueurs et joueuses dans le monde. Cet exploit lui a valu des revenus records de 225 millions de dollars en 2021.

« L’ouverture de notre premier bureau à Toronto ne témoigne pas seulement du potentiel de croissance de Behaviour, mais constitue un atout essentiel dans notre expansion future et dans les occasions de partenariat qui s’offrent à nous. » — Une citation de Rémi Racine, PDG et producteur délégué de Behaviour Interactif

Selon le PDG de l’entreprise, Toronto est un choix logique pour une expansion, considérant que la ville continue de se distinguer comme haut lieu du divertissement et de la production en Amérique du Nord .

Le secteur de la technologie de la ville de Toronto offre une richesse de talents de calibre mondial. Cette expansion créera des emplois et de nouvelles possibilités pour les développeurs indépendants de jeux vidéo qui apportent une perspective unique à l’industrie , a pour sa part indiqué par voie de communiqué Lisa MacLeod, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario.