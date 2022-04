La pâtissière Stéphanie Hariot a reçu une amende de 1500 $

L’amende s’élève à plus de 1500 $.

Plusieurs clients s'étaient rendus sur place pour l'appuyer, mais des policiers lui avaient aussi rendu visite.

Elle voulait alors dénoncer les mesures qui nuisaient, affirmait-elle, à la survie de son commerce situé sur la rue Saint-Dominique.

À ce moment de la pandémie, les restaurants ne pouvaient ouvrir que pour offrir des repas pour emporter.

La pâtissière d’origine française s’était alors retrouvée au coeur d’un battage médiatique. Elle avait même été invitée à l’émission Tout le monde en parle.

Contactée par Radio-Canada lundi après-midi, la propriétaire a préféré ne pas commenter sa contravention.

Elle a cependant plus tard publié un message sur la page Facebook de son entreprise.

Bien oui je l'ai reçue, l'amende! Bien non, je ne me plains pas. Mais oui j 'assume. Bien non ça ne sert à rien de me baver, d'en rire ou autre , a-t-elle d’abord indiqué, demandant aux internautes de ne pas s’en prendre à elle.

Stéphanie Hariot a aussi reconnu que si c’était à refaire, elle n’agirait pas de la même manière.

Dossier réglé. On passe à autre chose. Et non, je ne ferais pas renaître l'histoire , a-t-elle mentionné.

Avec des informations d’Andréanne Larouche