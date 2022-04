Serge Charron, le chauffeur bénévole apprécié de tous

L’homme sillonne les rues de Chicoutimi quotidiennement pour conduire des gens qui ont de la difficulté à se déplacer à leurs rendez-vous médicaux. Dans le siège du passager, plusieurs personnes se relaient chaque jour.

Ça dépend des journées. Il y a des journées où on peut en faire que deux heures par jour, mais des grosses journées, on peut en faire sept en une journée. Comme là, aujourd'hui, c'est une grosse journée. On en fait sept , révèle le chauffeur qui œuvre pour le Centre d’action bénévole de Chicoutimi .

En cette Semaine de l’action bénévole, l’apport de Serge Charron est indispensable dans sa communauté. Sylvie Tremblay, qui bénéficie du service, peut en témoigner. Sylvie et Serge se connaissent depuis quelques années déjà. Au fil des déplacements, ils ont développé une grande complicité.

Ils le savent que je veux Serge. Ah! Il est super! C'est mon accompagnateur préféré. Il a tout. là. Il est attentionné, il pense à tout.

C’est à la suite d’un accident de travail qui lui a laissé des séquelles que l’homme a commencé à faire du bénévolat. Cinq ans plus tard, il est toujours aussi dédié à la cause. Il apprécie les liens qu’il noue avec les gens dans sa voiture.

À la maison, c'était plate. Les premières semaines, je trouvais ça vraiment vraiment plate et dur en tant que blessé, et je me suis dit : "Ah je pourrais me rendre utile". Je ne voulais pas faire quelque chose de forçant et fatigant.

Son implication va bien au-delà de la conduite automobile. Certains clients ont toutes sortes d'anecdotes à lui raconter. D'autres ont besoin de se confier à lui. Pour Serge, chaque rencontre est un privilège.

On parle de comment ils se sentent. Moi, je m'informe s'ils mangent bien. C'est niaiseux à dire, mais quelqu'un qui ne mange pas bien, quand tu vas à l'hôpital, tu leur dis , lance serge Charron.

Il conseille d’ailleurs à tous ceux et celles qui ont quelques heures libres d'offrir de leur temps pour, comme lui, faire une différence avec un petit geste.

D'après un reportage de Mireille Chayer