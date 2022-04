Norme sur le nickel : la CAQ « a fait une croix sur le centre-ville », dit QS

À quelques jours de l’entrée en vigueur de la norme rehaussant la quantité maximale de nickel permise dans l’air ambiant, la formation de gauche a tenté lundi un ultime effort dans l’espoir d’amener le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, à faire marche arrière.

Le député de Québec solidaire (QS) Sol Zanetti a prévenu que les opposants à la nouvelle norme allaient continuer le combat advenant la réception d’une fin de non-recevoir de la part du ministre.

Mettre au pas les pollueurs

On va continuer à se mobiliser pour la qualité de l'air, pour exiger qu'il y ait plus de mesures, pour exiger qu'il y ait des normes plus sévères [et] pour exiger que les pollueurs, à Québec et au Québec, soient mis au pas. Ce qui n'est absolument pas l'attitude de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis quatre ans , a affirmé l’élu de Jean-Lesage.

Il a reproché au gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ d’être prêt à sacrifier la santé des citoyens du centre-ville, en particulier ceux des secteurs Limoilou, Maizerets et Beauport, aux profits d’intérêts économiques et industriels.

La nouvelle norme environnementale fera passer la limite quotidienne d’émissions de nickel de 14 à 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m3), avec une norme annuelle de 20 ng/m3.

M. Zanetti et les intervenants du milieu communautaire qui l’accompagnaient lundi ont fait remarquer que l’assouplissement de la norme sur le nickel s'ajoute à l’appui du gouvernement Legault en faveur du troisième lien et de l’agrandissement du port de Québec, deux projets qui suscitent des préoccupations en matière d'environnement et de santé publique dans les quartiers riverains.

Cynisme

Le député solidaire affirme avoir du mal à se convaincre que le parti au pouvoir ne fait pas de calculs électoralistes avec la santé des gens .

C'est difficile à croire quand on regarde ce qu'ils font [...] Clairement, ils disent : "on fait une croix sur le centre-ville puis tant pis pour leur santé, tant pis pour eux, on n'a pas besoin de leurs votes." C'est cynique de même , s’est plaint Sol Zanetti.

La plupart des secteurs les plus exposés aux particules de nickel dans l’air ambiant se situent dans les circonscriptions de Jean-Lesage et de Taschereau, toutes deux détenues par Québec solidaire.

Présente aux côtés de M. Zanetti, la porte-parole de la Table citoyenne Littoral Est, Marie-Hélène Deshaies, a rappelé que les quartiers Maizerets, Lairet, Vieux-Moulin et Vieux-Limoilou ainsi que la Basse-Ville doivent déjà composer avec les activités du port de Québec, la proximité d’industries, l’incinérateur et la présence d’infrastructures ferroviaires.

Injustice environnementale

On tolère depuis des décennies que ces populations-là soient plus exposées et on va hausser la norme, sans aucun problème moral et éthique de la part du gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ et de son ministre de l'Environnement. C'est ça qu'on appelle de l'injustice environnementale , a dénoncé Mme Deshaies.

De son côté, le président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Raymond Poirier, a reproché au ministre Charette et à son gouvernement d’avoir ignoré l’avis défavorable de plusieurs experts, organismes et institutions, incluant les 18 directions régionales de la santé publique du Québec.

[Ils] ont levé le drapeau rouge. Il y a trop d'inconnues, il y a trop d'enjeux, le principe de précaution doit s'appliquer. Le gouvernement a choisi d'ignorer ces avis. Il a plutôt choisi d'avancer en se basant sur des arguments économiques et en se basant sur une science incomplète , a-t-il déploré.

M. Poirier a en outre reproché au gouvernement de ne pas avoir pris en considération le contexte dans lequel les nouvelles émissions de nickel viendraient s’insérer dans le secteur Limoilou, notamment leur interaction avec d’autres substances polluantes telles que l’arsenic, l’ozone et le dioxyde de soufre.

Pour bâtir sa science, le gouvernement du Québec n'a pas jugé bon de comprendre, d'étudier et d'analyser les réalités des milieux qui seraient touchés par sa norme , a accusé le président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

Charette se veut rassurant

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a réitéré lundi que la modification de la norme de nickel découlait d’un processus scientifique indépendant appuyé par la Santé publique nationale .

Benoit Charette a également rappelé que le rehaussement visait à s’ajuster aux normes en vigueur dans plusieurs autres juridictions, dont l’Ontario et l’Europe. Il a ajouté que la nouvelle norme permettra d’allier la santé et la sécurité des citoyens sans freiner le développement économique .

Plusieurs mesures ont été prises au cours des derniers mois par le gouvernement pour améliorer la qualité de l'air partout au Québec, notamment des sommes dans les derniers budgets pour réaliser des portraits de la qualité de l'air et accompagner les entreprises pour avoir de meilleures pratiques, sans oublier l'installation prochaine d'une nouvelle station d'échantillonnage dans Limoilou , a fait valoir le ministre.

Il a également mentionné qu’un groupe de travail avait été formé afin de brosser un portrait de la problématique de la contamination de l’air dans le quartier Limoilou .

Composés de nickel différents

Des experts ont récemment remis en question le processus scientifique sur lequel s’appuie le gouvernement Legault. L’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME) a indiqué que la norme européenne de 20 ng/m3 ne pouvait servir de base de comparaison étant donné que la composition de l’air en Europe n'est pas la même qu’au Québec.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada à la fin du mois de février, la Dre Johanne Elsener, membre de l'Association québécoise des médecins pour l’environnement AQME , faisait remarquer que le sulfate de nickel, connu pour ses effets respiratoires, était dominant dans l’air européen, tandis qu’on retrouve davantage de sulfure de nickel (un composé cancérigène) et de fer dans l’air de Québec.

La norme de 20 ng/m3 adoptée par l’Europe repose sur une composition de l’air en Europe où le sulfate de nickel est plutôt prédominant [...] par contre si on a du sulfure de nickel, l’Organisation mondiale de la santé recommande une norme beaucoup plus basse à 3 ng/m3 [...] Donc on ne peut pas se baser sur la composition de l’air européen pour établir une norme de 20 ng/m3 , avait affirmé la Dre Elsener.

