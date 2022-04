Le pont Lions Gate de Vancouver sera fermé pendant 3 nuits

Les automobilistes voyageant de nuit entre Vancouver et North Shore en fin de semaine ne pourront pas utiliser le pont Lions Gate. À partir de vendredi, il sera fermé à la circulation pour trois nuits pour que des améliorations soient apportées à son système de signalisation à contre-courant.

Selon un communiqué du ministère provincial des Transports, cela comprendra un changement et un test du système électrique. Les automobilistes seront déviés vers le pont Ironworkers Memorial pendant que ces travaux sont en cours.

À l'exception des véhicules d'urgence et des bus de nuit, le pont Lions Gate sera fermé aux heures suivantes :

Vendredi 29 avril, de 22 h à 8 h

Samedi 30 avril, de 20 h à 5 h

Dimanche 1er mai, de 20 h à 5 h

L’entreprise de maintenance Miller Capilano Highway Services surveille plus de 40 caméras sur le pont et les routes avoisinantes depuis le Centre de gestion des transports de la Colombie-Britannique, à Coquitlam. Elle est chargée de modifier manuellement les directions des voies en fonction des volumes de circulation et de la sécurité.

Une vidéo sur YouTube détaille le fonctionnement du pont  (Nouvelle fenêtre) (l’activation de sous-titres en français est possible).

Des mises à niveau du système actuel ont déjà inclus de nouvelles signalisations de voies à diode électroluminescente, des lampadaires et des caméras. Les systèmes seront testés cette fin de semaine.

En dehors des fermetures nocturnes, le pont et la chaussée seront ouverts à la circulation avec un système de signalisation à contre-courant partiel. Les piétons et les cyclistes auront accès en tout temps au trottoir côté est.

Selon la province, environ 60 000 conducteurs traversent quotidiennement le pont Lions Gate.