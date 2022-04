Réouverture du Darke Hall de Regina après une cure de jouvence de 12 ans

Le Darke Hall, une salle de spectacles vieille de 93 ans située sur le campus de l'avenue College de l'Université de Regina, a rouvert ses portes la semaine dernière après des travaux de rénovation et de modernisation.

Il aura fallu 12 ans de collectes de fonds, de planification et de travaux pour que la transformation de cette salle de 578 places devienne chose faite.

Les premiers travaux se sont déroulés en 2016 avec la réparation du toit et du revêtement extérieur en brique et en pierre. Les rénovations intérieures ont été effectuées plus tard.

C'est toujours intéressant quand on travaille sur un projet patrimonial de voir ce que l'on peut préserver et ce que l'on peut recréer , a affirmé le chef de projet chez Ledcor Construction, Dean Tanner.

L'orchestre symphonique de Regina s'est produit à plusieurs reprises au Darke Hall. (archives) Photo : Gracieuseté l'orchestre symphonique de Regina

Construite en 1929, elle était à l'époque la seule salle de concert professionnelle de la ville. Au cours des années, elle a accueilli l’Orchestre symphonique de Regina, le Regina Music Club, des spectacles du Conservatoire de l’Université de Regina et de nombreuses productions théâtrales étudiantes.

Au fil des ans, l'usure a eu raison de ce bâtiment historique, ce qui a nécessité de nombreuses améliorations.

Aux normes du jour

Les nombreux travaux ont permis de rendre l'immeuble conforme aux normes d’accessibilité actuelles, en l'équipant de rampes et de sièges pour les fauteuils roulants, d'ascenseurs et de toilettes plus grandes.

Les travaux de la salle de spectacles permettent une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Photo : CBC/ Ethan Williams

De nouveaux sièges et un nouveau revêtement au plafond ont été installés pour améliorer l'acoustique et rendre la salle plus chaleureuse.

« Je ne crois pas qu’il y ait un mauvais siège dans la salle. » — Une citation de Dean Tanner, chef de projet chez Ledcor Construction

M. Tanner ajoute que les anciennes salles de répétition et les couloirs adjacents ont été transformés en salle ouverte avec un bar. Un atrium lumineux relie désormais le niveau inférieur au siège social d'un autre lieu culturel important de la ville, le Conexus Arts Centre situé juste à côté.

Déjà des spectacles à l’horaire

La directrice et conservatrice du Darke Hall, Dawn Bergstrom, explique que les nouvelles dimensions de cette salle sont aux standards de 2022 pour accueillir des spectacles.

« Nous n'avons pas de salle de cette taille actuellement à Regina. » — Une citation de - Dawn Bergstrom, directrice et conservatrice du Darke Hall

Elle mentionne que des spectacles locaux, nationaux et internationaux ont déjà réservé la salle, sans être en mesure de donner plus de détails.

Ayant elle-même joué dans cet espace avec des chorales et des studios de danse au fil des ans, elle est ravie de pouvoir revenir le gérer.

Ce lieu a toujours été l'un de mes préférés dans mon enfance. Pouvoir revenir et faire partie de sa réouverture et de sa revitalisation signifie vraiment beaucoup pour moi , a évoqué Mme Bergstrom.

Avec les informations d’Ethan Williams