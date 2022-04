Le système des eaux usées de Fort Frances ne répond toujours pas à la demande

Le système de traitement des eaux usées de Fort Frances traite 208 litres par seconde et dévie 22 litres par seconde, écrit par courriel le spécialiste de la gestion des urgences de la municipalité, Patrick Briere.

Les niveaux d’eau demeurent donc élevés, mais s'améliorent, précise-t-il. La municipalité demande toujours aux résidents de minimiser leur consommation d'eau pour permettre au système de rattraper le retard.

La municipalité de Fort Frances, qui compte un peu plus de 7 700 résidents, est toujours en état d'urgence. Photo : Facebook - Dan Tausendfrende

Des équipes s'affairent à alléger la pression sur le système, notamment, à la station White Pine où une pompe temporaire et manuelle est en place.

Fort Frances a déclaré l’état d'urgence samedi après que cette station ait été inondée provoquant une défaillance de l’ensemble de son système. La cause exacte qui a entraîné l'inondation de la station White Pine reste indéterminée.

Patrick Briere, qui est également responsable de l'information au public, indique que le personnel doit d'abord vider le puits sec pour ensuite permettre une enquête sur la cause du problème.

Plusieurs routes ont été emportées par la pluie et demeurent fermées. La ville s’attend d’ailleurs à une augmentation des appels pour des travaux routiers. Des équipes sont déjà mobilisées pour réparer les dégâts, ajoute Patrick Briere.

Il se réjouit des températures plus froides annoncées, ce qui pourrait contribuer à ralentir le dégel printanier du sol. De plus, aucune précipitation n’est prévue dans les prochains jours.

« Nous espérons rattraper le retard avant l'arrivée des prochaines précipitations importantes. » — Une citation de Patrick Briere, spécialiste de la gestion des urgences de la municipalité

Des précipitations importantes sont prévues à compter de vendredi pour l'ensemble du nord de la province. Vendredi, de 15 à 25 mm de pluie sont attendus près de Kenora, Dryden et Atikokan. Samedi, de 10 à 25 mm ou cm de précipitations sont prévus dans le nord-ouest et le nord-est à partir de Timmins, au nord. indique le Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. De plus, il resterait l’équivalent d’un peu plus de 200 millimètres en eau dans le manteau neigeux du Nord de l'Ontario.

En fin de semaine dernière, Fort Frances a reçu environ 70 millimètres de pluie sur une période de deux jours, selon les données d’Environnement Canada.