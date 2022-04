Le Canadien National convoqué au comité permanent des langues officielles

La direction de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) sera convoquée devant le comité permanent des langues officielles à la suite du tollé provoqué par l'absence de francophones dans le conseil d'administration du plus grand transporteur ferroviaire du pays.

Le comité a adopté à l'unanimité une motion en ce sens déposée par le porte-parole adjoint en matière de langues officielles du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, lundi après-midi, lors d'une réunion.

La motion précise que des membres de la direction du Canadien National CN seront convoqués dans les plus brefs délais pour une réunion de deux heures afin de répondre aux questions des parlementaires sur le respect des langues officielles au sein de son conseil d'administration et au sein de l'entreprise .

Elle n'indique cependant pas que la cheffe de la direction du Canadien National CN , Tracy Robinson, devrait comparaître. Lors de sa nomination en janvier, Mme Robinson avait commencé à suivre des cours de français pour pouvoir communiquer avec les employés et les clients du Canadien National CN et profiter pleinement de l'expérience de la vie au Québec .

On veut qu'ils s'expliquent. On ne veut pas, justement, qu'ils puissent s'enfermer en attendant que la tempête passe et en espérant que les gens vont regarder ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, est-ce que c'est une habitude qu'ils veulent garder, est-ce qu'ils ont des correctifs qu'ils veulent apporter? , a expliqué M. Boulerice en entrevue avec La Presse canadienne.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, sera également convoqué afin d'informer le comité de ce que le gouvernement entend faire pour s'assurer du respect de la Loi sur les langues officielles au Canadien National CN .

La motion d'origine a été amendée afin d'inviter aussi le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, étant donné qu'il est responsable de l'application de la loi.

Une controverse a éclaté la semaine dernière lorsqu'il a été rendu public que le Canadien National CN n'avait retenu aucun candidat francophone pour former son conseil d'administration.

Le premier ministre Justin Trudeau avait dit être époustouflé par la situation, et l'entreprise avait annoncé le jour même qu'elle corrigerait la situation à la fin des mandats de [certains] administrateurs dans les prochains mois .

M. Trudeau avait déclaré que les francophones du pays devraient siéger aux conseils d'administration de toutes les grandes compagnies nationales, mais il avait refusé de dire si la nouvelle mouture de la Loi sur les langues officielles devrait inclure des modalités sur la composition de ces groupes d'administrateurs.

Le néo-démocrate Alexandre Boulerice a déposé lundi après-midi une motion pour convoquer la direction du CN devant le comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des lumières rouges qui s'allument

Lundi matin, la controverse s'est poursuivie, cette fois, devant le comité permanent des transports alors que le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval a interrogé un vice-président du Canadien National CN , Sébastien Labbé, venu témoigner sur l'état de la chaîne d'approvisionnement du Canada.

J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète , lui a-t-il fait remarquer après cinq minutes. J'ai l'impression que vous, vous n'en vivez pas de problèmes, et vous n'en voyez pas. Et j'ai l'impression que, de notre côté, c'est des lumières rouges qui s'allument.

Lors de la période des questions, le Bloc québécois est revenu à la charge : le leader à la Chambre, Alain Therrien, a fait remarquer que le gouvernement Trudeau est mal placé pour déchirer sa chemise alors qu'il a nommé des unilingues anglophones aux postes de gouverneure générale et de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue.

Dans une réponse partiellement en français, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a dit en anglais, ce qui a déclenché des rires, que le Canadien National CN est au courant qu'Ottawa trouve la situation inacceptable .

Le projet de loi C-13 corrigera-t-il la situation?

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a pour sa part réitéré son indignation et a affirmé que c'est pour cette raison qu'on va de l'avant avec le projet de loi C-13, un projet de loi qui a plus de mordant, qui va donner plus d'outils au commissaire pour faire son travail .

En réponse à une demande de clarification sur la façon dont le projet de loi forcera les entreprises assujetties à la Loi sur les langues officielles à avoir ne serait-ce qu'un francophone dans leur conseil d'administration, le bureau de la ministre a expliqué qu'elle faisait plutôt référence à un commentaire précédent selon lequel tous les Canadiens doivent pouvoir être servis dans la langue officielle de leur choix par les entreprises à charte fédérale.

L’antécédent Air Canada

L'automne dernier, le chef de la direction d'Air Canada, une autre compagnie assujettie à la Loi sur les langues officielles, avait fait les manchettes lorsqu'il avait prononcé un discours essentiellement en anglais à Montréal. Michael Rousseau s'était aussi vanté d'avoir pu vivre depuis 14 ans dans la métropole sans parler un mot de français.

Un rapport préliminaire du commissaire aux langues officielles publié au début d'avril concluait que les plaintes portant sur le discours sont fondées.