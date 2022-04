Fillette agressée : les psychiatres veulent un mois de plus pour évaluer Tanvir Singh

Les psychiatres chargés par la Cour d’évaluer son état mental et sa capacité à subir un procès ont demandé un délai supplémentaire de 30 jours au tribunal avant de remettre leur rapport.

Les experts doivent déterminer si les troubles mentaux dont souffre l’accusé l'ont empêché de comprendre les conséquences de ses actes ou de faire la différence entre le bien et le mal.

Bien que l'accusé avait été déclaré apte à subir un procès à la mi-mars à la suite d'une première évaluation psychiatrique, le juge Pierre Labelle avait ordonné que Singh soit évalué pendant un mois dans un hôpital psychiatrique.

Le magistrat avait expliqué que même si l'accusé est apte à subir son procès, une enquête doit avoir lieu afin de déterminer s'il souffrait de problèmes de santé mentale au moment de l'infraction présumée, ce qui pourrait l'exonérer de toute responsabilité criminelle.

Âgé de 21 ans, Tanvir Singh doit répondre à quatre chefs d'accusation, dont voies de fait, voies de fait graves, voies de fait armées et possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Singh a été arrêté le 15 mars par des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), peu de temps après s’en être pris sans raison à une enfant qui revenait de l'école sur le boulevard du Tricentenaire.

La jeune fille, accompagnée d’une amie, circulait sur le trottoir vers 11 h 30, lorsque Tanvir Singh s’est rué sur elle, lui assénant plusieurs coups à la tête avant de la traîner au sol sur plusieurs mètres. La fillette a subi de graves blessures à la tête et un traumatisme important à la suite de cette sauvage agression.

Des passants témoins de l’attaque avaient immédiatement alerté les policiers qui ont arrêté l'assaillant peu de temps après.

Tanvir Singh est détenu à l’Institut Philippe-Pinel depuis.

S’il est reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, il pourrait demeurer à l'hôpital psychiatrique aussi longtemps que nécessaire, jusque à ce qu'il ne soit plus considéré comme un risque pour la sécurité du public.

L'accusé sera de retour en cour le 25 mai.