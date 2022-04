Un besoin urgent en auditeurs énergétiques aux T. N.-O.

Il y a maintenant quatre personnes aux Territoires du Nord-Ouest qui peuvent procéder à des évaluations énergétiques par l'intermédiaire de l’Alliance énergétique de l'Arctique, affirme le directeur de l'énergie du territoire, Robert Sexton. Celui-ci ajoute que ce doublement des capacités vise à réduire la liste d’attente.

Cette dernière s’est notamment allongée quand les restrictions liées à la COVID-19 interdisaient aux auditeurs d'entrer chez les habitants.

Robert Sexton n'a pas précisé quand ces nouveaux auditeurs sont entrés en poste, mais mercredi dernier, la ministre de l'Infrastructure, Diane Archie, a indiqué que c'était récent.

Selon le directeur de l'énergie des Territoires du Nord-Ouest, les demandes pour les évaluations énergétiques augmentent depuis que le gouvernement fédéral a annoncé, l’année dernière, un programme de remise. Ce dernier offre jusqu’à 5000 $ pour des rénovations permettant d’économiser de l'énergie chez les particuliers.

Il soutient que pour faire face à cette demande, le gouvernement cherche également à faire venir des auditeurs de l'extérieur du territoire, mais se heurte à une pénurie de ces professionnels partout au Canada.

Former dans les communautés

La députée de Great Slave, Katrina Nokleby, note qu’il est important de maintenir la dynamique, car les résidents pourraient perdre leur intérêt pour les programmes d’efficacité énergétique si les temps d'attente sont trop longs.

Katrina Nokleby a demandé au ministère de l’Infrastructure s’il explorait des programmes d’apprentissage et des partenariats avec les Autochtones pour former des membres des communautés à prendre en charge les évaluations.

La députée pense qu'à l'avenir, la formation pourrait bénéficier aux individus à la fois en stimulant l’employabilité locale et en résorbant l’arriéré des audits.

C’est une formation assez poussée , admet Richard Sexton. Il a ajouté que le travail demande des connaissances en sciences du bâtiment et l'obtention une certification fédérale.

Il affirme néanmoins que nous devrions peut-être nous y intéresser .

En janvier, Mark Heyck, le directeur général de l'Alliance énergétique de l'Arctique, affirmait que le temps d'attente pour une inspection énergétique était probablement de plus d’un an pour les particuliers.

Le gouvernement territorial finance l’alliance pour qu’elle procède aux audits. Le coût subventionné d’une évaluation pour une maison oscille entre 150 et 350 $, en fonction de sa taille.

L’année dernière, la société à but non lucratif a reçu 150 000 $ du gouvernement fédéral pour conduire son Programme de soutien aux services d'évaluation de l'énergie domestique qui dispense des évaluations d’habitation et des conseils.

Avec les informations de Liny Lamberink