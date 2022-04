De nouveaux arrivants qui ont une expérience professionnelle dans leurs pays d’origine sont souvent appelés à changer de carrière lorsqu'ils immigrent au Canada. La plupart reprennent le chemin de l'école à plus de 50 ans pour obtenir un diplôme canadien, une des clés d’intégration socioprofessionnelle.

Certains d’entre eux reconnaissent que la reprise des études dans le domaine de l'éducation à leur âge est loin d'être une mince affaire.

C’est là le grand défi. Le système d’ici est différent de celui de nos pays. C’était beaucoup plus théorique que la pratique. Mais ici, on favorise la recherche. Les enseignants ne font que vous donner des ressources, il vous revient de faire des recherches et de produire un travail de qualité à remettre , explique Félix Bwitonzi, récemment diplômé de la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, au campus de Windsor.

Félix Bwitonzi est arrivé au Canada en 2016.Dans la cinquantaine, il cumule 17 ans d'expérience dans la magistrature de son pays d'origine le Burundi.

Il confie n'avoir jamais pensé qu’il reprendrait un jour le chemin de l’école pour devenir enseignant.

Or, selon Jeff Tshibutula Mpoy, Fulgence Niyomugabo et M. Bwitonzi, qui ont tous trois choisi l'enseignement, il s'agit d'une opportunité excitante, malgré les défis.

L’outil informatique, défi de taille

Lorsque Félix Bwitonzi a décidé d'étudier à l'âge adulte, il était conscient de ses difficultés dans le domaine de l’informatique.

Félix Bwitonzi est un enseignant qualifié en Ontario. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

C’est un autre défi, mais on parvient tant bien que mal à s'en sortir. Les gens d'ici sont bien entraînés à manipuler la machine. Ils savent où ils cherchent. Un travail que nous faisons en trois jours, c’est possible pour un jeune d’ici qu’il le fasse en deux heures , dit-il.

Jeff Tshibutula Mpoy était quant à lui, comptable de formation dans son pays d’origine la République démocratique du Congo.

Arrivé en 2014, il reprend l’école à 52 ans et termine la faculté d'éducation de l'Université d’Ottawa, au campus de Windsor, cette année.

Il avait du mal à suivre les cours en ligne. Ses enfants à l'aise avec la technologie lui sont d’un secours inestimable.

Pour moi, c'était la première fois que j'étudiais en ligne, mais ça n’a pas été facile dès le début. Quand il y avait des problèmes, je collaborais avec mes enfants, il y a parfois certaines applications, comment partager le travail, on me montrait comment le faire .

Malgré toutes ces difficultés liées à son adaptation au système d’enseignement, il est parvenu à s'accrocher et termine son stage à la fin du mois d’avril.

Les enfants qui ont étudié ici ont une certaine rapidité. Ils ont parfois certaines stratégies que nous n'avons pas eues en Afrique , explique-t-il en souriant.

Selon Idrine Matenda Zambi, professeur à temps partiel à la faculté d'éducation de l'Université d’Ottawa, campus de Windsor, le défi technologique est majeur pour certains étudiants.

Idrine Matenda Zambi, professeur à temps partiel à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, au campus de Windsor. Photo : Avec l'autorisation de Idrine Matenda Zambi

Quand les étudiants arrivent à la faculté, on peut voir clairement qu’il y a un défi technologique , affirme-t-il.

Les professeurs leur offrent un meilleur accompagnement et les résultats sont satisfaisants, selon M. Matenda Zambi.

Au fur et à mesure, j’ai vu mes étudiants et mes étudiantes être capables non seulement de donner le meilleur d’eux-mêmes, mais aussi faire des présentations d’une qualité extraordinaire , dit-il.

« Chaque étudiant et chaque étudiante a des besoins particuliers et je trouve que c’est le travail de l'enseignant de les accompagner et de leur donner des outils nécessaires dont ils ont besoin pour qu’ils puissent performer au meilleur de leur capacité » — Une citation de Idrine Matenda Zambi

Fulgence Niyomugabo a travaillé pendant 13 ans au sein de l'administration centrale dans son pays d’origine le Rwanda, puis 18 ans dans la gestion bancaire. Âgé de 67 ans, il n’a eu aucun souci à manier l'outil internet lorsqu’il s'est inscrit dans la faculté d'éducation en 2014.

Fulgence Niyomugabo, enseignant qualifié en Ontario. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Ça ne m’a pas beaucoup compliqué. J’ai une maîtrise en administration économique et sociale. J'avais fait la technologie dans la faculté des sciences économiques de Marseille. J'utilisais aussi la technologie dans mes 18 ans de gestion bancaire (....) personnellement, ça n'a pas créé des problèmes , explique-t-il.

Pourquoi choisir la faculté d’éducation?

Quoique jouissant d’une grande expérience bancaire, le manque d'expérience canadienne a été un obstacle pour permettre à M. Niyomugabo de percer dans son domaine de prédilection.

Selon lui, les banques ne pouvaient pas investir dans une personne d'un âge relativement avancé. Il a préféré embrasser la carrière d’enseignant qui permet de travailler au-delà de l'âge de la retraite.

La carrière d'enseignant, tu peux travailler jusqu'à 70 ans, je suis censé être à la retraite il y a deux ans. Je continue à travailler parce que je n’ai pas travaillé beaucoup d’années au Canada, alors ma retraite ne serait pas grand-chose. C'est la carrière qui devrait bien me profiter , affirme-t-il.

Jeff Tshibutula Mpoy pour sa part, a travaillé dans une manufacture de Kingsville, près de Windsor, pendant presque six ans.

J’ai fait quand même l’université au pays, je ne pouvais pas continuer toute ma vie à faire la manufacture. Je me suis lancé dans l'éducation. Je suis presque à la fin de ma formation , ajoute-t-il.

Il avait tout au début l'envie de travailler dans le domaine qui cadrait avec ses études de comptable, mais son entourage l'en a dissuadé.

J'ai eu des échos que si tu entres dans la comptabilité, tu aurais du mal à trouver du travail , dit-il.

Félix Bwitonzi n'avait par contre aucune prétention de reprendre sa carrière de magistrat au Canada avec son seul baccalauréat en droit obtenu dans son université d’origine.

Il ne faut pas se leurrer, je ne pouvais pas prétendre être engagé dans la magistrature , confirme-t-il.

C’est comme ça que j’ai décidé d'entamer les études en éducation et ça fait une année que j'ai terminé , confie-t-il.

Satisfaction d'avoir fait le bon choix

Au terme de deux années d’intenses études en éducation, Félix Bwitonzi se dit heureux d’avoir fait un bon choix. Il a en poche la fameuse expérience canadienne.

Je suis content. Je peux facilement trouver un emploi qui me satisfait, qui me fait payer toutes les factures d'ici, je ne me plains pas , dit-il.

De son côté, Jeff Tshibutula Mpoy rappelle qu'être un enseignant qualifié offre plus d’opportunités.

On a commencé et on a terminé. Si demain ou après-demain, j’ai la chance d'obtenir un poste permanent, je vais me donner encore à fond pour donner le meilleur de moi-même .

Selon le professeur Matenda Zambi, le bagage de certains étudiants qui ont travaillé ailleurs avant de fréquenter la faculté d'éducation sera mis au service de l'ensemble du système éducatif ontarien.