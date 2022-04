Ambulances : le territoire de Trois-Rivières à nouveau laissé à découvert

Moins de deux semaines après que des ambulances aient été redirigées vers Shawinigan et Nicolet pour traiter les patients qui attendaient depuis trois heures dans le garage du Centre affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, Trois-Rivières s’est à nouveau retrouvé en situation de découverture ambulancière vendredi dernier.

Le 22 avril, aucune des huit ambulances qui couvrent la zone n’était disponible pour répondre aux appels de la population. Certaines d’entre elles étaient justement coincées à l’urgence du CHAUR, rapporte la direction de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM), qui déplore la situation.

La CAM indique également qu’un des patients au CHAUR a dû attendre 3 h 30 pour voir une infirmière au service de triage.

L’observation que nous on fait au niveau préhospitalier, c’est que les patients ne sont pas triés pendant plusieurs heures, ce qui crée la congestion , affirme Jean-Robert Rupp-Nantel, directeur des opérations à la CAM.

Des ambulances de Louiseville ont dû être appelées en renfort pour couvrir le territoire de Trois-Rivières. Celles-ci ont dû répondre à un ou deux appels au moment de leur présence dans la cité de Laviolette.

Des ambulances attendent de pouvoir transférer leur patient à l'urgence du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) à Trois-Rivières. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Des solutions proposées

Pour les patients, on voudrait que des solutions rapides soient trouvées. On a avancé différentes solutions avec le CIUSSS. On est toujours en attente de développement dans ces types de propositions, de voir ce que ça va donner , poursuit-il.

Parmi elles, dans les cas non urgents, permettre aux paramédics de procéder à une coévaluation de patients avec une infirmière à distance pour déterminer s’il est possible de le référer vers les bonnes ressources du réseau de la santé, comme un groupe de médecine familiale, une clinique externe ou une ressource en santé mentale.

L’accompagnement temporaire des paramédics à l’urgence pour effectuer de la surveillance de patient est une autre alternative proposée par la CAM pour libérer plus rapidement des civières et permettre aux ambulances de retourner sur la route.

La CAM rappelle qu’un projet-pilote de paramédics communautaires est d’ailleurs en cours en Montérégie et donne de bons résultats .

Du côté du CIUSSS, on indique qu’une réponse officielle à ces situations est prévue mardi.

En février, un homme âgé est décédé après avoir attendu près de deux heures dans le garage de l’hôpital de Trois-Rivières. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait jugé la situation inacceptable.

La couverture ambulancière inquiète également des maires de municipalités avoisinantes.

Avec les informations de Jacob Côté