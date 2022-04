Autisme : trois fois plus d’enfants en attente d’un diagnostic depuis deux ans au CHUS

« On recherche de l'aide depuis que Raphaël a trois ans. Il en a maintenant 11. On a encore un bon deux ans d'attente avant d'avoir un diagnostic au public d'autisme, même si c'est flagrant son autisme. »

Aline Lenquette est la maman de Raphaël, l'un des 279 enfants qui sont présentement en attente d'une évaluation au CHUSCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke pour savoir s'ils sont autistes. Des chiffres qui ont presque triplé depuis deux ans, selon des données obtenues par Radio-Canada Estrie. Si en 2019-2020, les familles attendaient en moyenne cinq mois pour avoir cette évaluation, aujourd'hui, elles doivent attendre plus d'un an. Et ça, c'est quand tout va bien.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Raphaël, 11 ans, attend depuis de longues années qu'on mette des mots sur les troubles qu'il a depuis la petite enfance. Tous les professionnels du monde de l'éducation dénotent chez lui des symptômes associés à l'autisme. De la rigidité, un manque de sociabilité, de l'alignement, de l'anxiété, des tics, etc. On n'est pas capable de faire suivre leurs constatations dans le domaine de la santé. On recherche de l'aide depuis toutes ces années , déplore sa mère, Aline Lenquette.

Pour cette famille, le temps commence à presser.

« L'an dernier, Raphaël a fait des crises d'anxiété jusqu'au point de nommer qu'il ne voulait plus vivre. On a fait appel aux urgences sociales plusieurs fois pour leur dire : "Au secours! On veut aider notre enfant et on n'est plus capables là!" » — Une citation de Aline Lenquette, maman de Raphaël

Raphaël, à gauche sur la photo, attend depuis huit ans une évaluation pour savoir s'il est autiste. Pour sa mère, Aline Lenquette, il ne fait aucun doute qu'il l'est. Mais cette évaluation est primordiale pour obtenir des services afin de les aider. Photo : Radio-Canada

Demande d'évaluation perdue, dossier égaré, requête qui n'a pas été transférée d'un professionnel à l'autre, retraite d'un médecin, annulation des requêtes par l'hôpital, les erreurs dans le dossier s'accumulent. Et pendant ce temps, Raphaël et sa famille attendent.

« C'est la maison des fous d'Astérix! Mon médecin avait fait une demande au CHUS et une au CLSC. Tu ne peux pas faire ça. Les demandes ont été annulées, mais personne ne nous a avisés. Ce genre d'incident est arrivé quatre fois! » — Une citation de Aline Lenquette, maman de Raphaël

Aline Lenquette déplore les très longs délais d'attente avant que son fils Raphaël, 11 ans, puisse obtenir une évaluation en pédopsychiatrie afin de savoir s'il est autiste ou non. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Aide de l'école

Les symptômes de Raphaël sont tels que l'école, sensible à la situation, a accepté de lui donner une cote provisoire de deux ans afin qu'il ait accès à des services, comme une éducatrice spécialisée qui l'accompagne dans son quotidien. Aline Lenquette rappelle que l'aide de l'école est temporaire. Mon fils va mieux depuis qu'il a de l'aide, mais si je n'ai pas de diagnostic officiel, je vais la perdre , martèle-t-elle.

Sans compter que les factures s'accumulent chez la famille Lenquette. Comme Raphaël n'a pas de diagnostic, il n'a pas accès aux services publics offerts aux enfants autistes. J'aurais probablement le droit à l'allocation pour enfants handicapés qui m'aiderait à subvenir à tous ces coûts d'orthophoniste, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue. Ça coûte assez cher.

Plus d'autistes qu'avant? La prévalence de l'autisme a connu une forte augmentation depuis le début des années 2000, passant de 1 pour 1000 à 1 pour 63 aujourd'hui selon des données de l'Institut national de la santé publique et d'Autisme Québec. Il y a de plus en plus de connaissances et il y a aussi des diagnostics qui ont été faits, dans les années 1990-2000, quand on connaissait moins ça, comme du TDAHtrouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et même des troubles de l'humeur chez les femmes. Maintenant, plus tard, on se rend compte que ça appartient plus à la famille de l'autisme. C'est multifactoriel, mais oui, il y a plus de cas qu'avant , explique l'intervenant chez Autisme Estrie, Jean-Christophe Éthier.

Autisme Estrie reçoit de plus en plus de demandes d'aide de personnes en attente de diagnostic. Jean-Christophe Éthier, intervenant à l'organisme, rappelle que la prévalence de l'autisme a explosé dans les 20 dernières années. Photo : Radio-Canada

Des familles dévastées

La députée provinciale de Sherbrooke, Christine Labrie, n'est nullement étonnée par la situation. Des parents qui déplorent des délais pour être inscrits sur la liste d'attente pour avoir un dépistage, pour avoir des services ou pour avoir du répit, j'en vois régulièrement. C'est plusieurs années d'attente à chacune de ces étapes. Les familles sont dévastées parce qu'elles savent que les services afin de soutenir leurs enfants, ça va avoir une super grosse différence sur leur développement. Les parents sont vraiment désemparés.

Christine Labrie Photo : Radio-Canada

Christine Labrie a eu des rencontres à ce sujet avec la direction du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, qui invoque des pénuries de personnel pour justifier la liste d'attente qui s'allonge. Je sais pas si on utilise le plein potentiel de chacune des ressources au sein du CIUSSS pour raccourcir les délais. Une chose est certaine, c'est que la prévalence de l'autisme est en augmentation. Ils ne répondent pas à la demande en ce moment, et des enfants attendent pendant très, très longtemps.

« Moi, des enfants autistes déscolarisés, j'en vois ici. Des enfants qui sont sur des listes d'attente pendant des années, j'en vois ici. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Un employé qui oeuvre dans la trajectoire TSAtrouble du spectre de l'autisme va plus loin encore. On ne traite pas bien notre clientèle. Ces enfants sont sous-desservis et même négligés. Avant même la hausse des cas d'autistes, il y avait un sous-financement chronique au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble envahissant du développement (CRDITED). Depuis, il n'y a eu que des graines d'investissement , raconte-t-il.*

Attendre, encore attendre

Au syndicat qui représente les professionnels du réseau de la santé, l' APTS,Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c'est un dossier que l'on connaît bien. Depuis plusieurs mois, on multiplie les démarches pour améliorer la situation et pour trouver des solutions. Il faut que les services suivent la demande. Présentement, dans le réseau en déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme, ce qu'on voit, c'est que les services n'ont pas suivi la demande. Ce qu'on voit présentement, ce sont les vides, c'est très inquiétant. C'est des familles qui ont besoin d'un très grand support. Elles se retrouvent sans aide du réseau de la santé et des services sociaux et pour nous, c'est inacceptable , déplore le représentant national du syndicat, Danny Roulx.

Selon ce qui nous a été rapporté par de nombreux parents, par le syndicat et par des employés, si un enfant a, par exemple, un trouble de langage et qu'il reçoit des services de première ligne en orthophonie du Centre de réadaptation de l'Estrie, il cesse de recevoir cette aide si un soupçon d'autisme plane sur lui. C'est le CRDITEDCentre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble envahissant du développement qui offre les services, comme l'orthophonie, aux personnes autistes. Encore ici, l'attente peut être de plusieurs années avant d'y avoir droit, selon l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux .

Le représentant national pour l'Estrie de l'APTS, Danny Roulx, soutient que des employés ont interpellé le syndicat. « Plusieurs de nos membres sont très inquiets par rapport aux services qui sont donnés dans la trajectoire TSA. Ils sont vraiment affectés émotivement lorsqu'ils doivent aviser les parents qu'ils perdront les services parce qu'un soupçon d'autisme plane sur leur enfant. » Photo : Radio-Canada

Une situation qui fait bondir Christine Labrie. L'enfant devrait continuer à recevoir des services même s'il est en attente d'un diagnostic TSAtrouble du spectre de l'autisme . C'est un très gros problème , déplore-t-elle.

« Je remarque des choses au CIUSSS qui sont plus difficiles qu'ailleurs au Québec. Par exemple, des services en orthophonie qui sont interrompus parce qu'un enfant se retrouve sur une liste d'attente pour un dépistage en autisme, ce n'est pas normal, mais ça se produit ici, en Estrie. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Même son de cloche du syndicat. Les parents et les enfants doivent avoir des services en continu, peu importe que l'on soit en attente d'une évaluation. Qu'ils aient des services multidisciplinaires autour d'eux, qu'ils aient du soutien. Les gens tombent dans un vide. Ces gens-là devraient avoir, au contraire, une continuité de services, ce qui n'est malheureusement pas le cas au CHUS , dénonce Danny Roulx.

Le CIUSSS de l'Estrie confirme que les délais ont explosé

Le CIUSSS de l'Estrie est au fait que les familles peuvent attendre longtemps avant d'avoir une évaluation, puis les services requis à la situation de l'enfant.

Annie Michaud, directrice-adjointe au CIUSSS de l’Estrie - CHUS à la direction du programme jeunesse explique cette hausse par deux facteurs principaux : la COVID-19, qui a eu un impact sur la capacité du CHUS à donner des services, et les outils de dépistage qui ont été améliorés, ce qui a eu un effet sur le nombre d’enfants soupçonnés d'avoir un TSAtrouble du spectre de l'autisme .

Le CHUS soutient avoir rehaussé les équipes, mais l’effet sur les listes d’attente se fera dans les prochains mois.

Dans une réponse écrite, le CIUSSS avait également indiqué que des travaux sont en cours dans le cadre du programme Agir tôt, qui vise à revoir la trajectoire de services allant de l'intervention spécifique à l’évaluation diagnostique TSAtrouble du spectre de l'autisme . Plusieurs équipes de notre établissement travaillent de concert avec les pédopsychiatres et les pédiatres avec, pour objectif commun, de réduire les délais pour l'obtention du diagnostic .

*Radio-Canada a voulu protéger cet employé pour éviter qu'il ait des représailles de son employeur.