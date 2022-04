COVID-19 : hausse des hospitalisations en Outaouais et à Ottawa

L’Outaouais fait état de 109 hospitalisations lundi, soit 10 de plus que vendredi, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Le nombre de patients atteints de la COVID-19 qui se trouvent aux soins intensifs dans la région est également à la hausse, avec six patients concernés, contre quatre, vendredi, selon les informations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais

Aucun décès supplémentaire n’a été déclaré dans la région. Le bilan demeure ainsi inchangé et s’élève à 299 morts depuis le début de la pandémie.

Depuis vendredi, l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ signale 206 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais, pour un total de 38 679 cas jusqu'ici. L'Outaouais compte 868 cas actifs, actuellement.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais précise également que 146 de ses employés sont présentement atteints de la COVID-19.

Le nombre de cas peut ne toutefois pas être représentatif de la réalité, puisque l’accès aux services de dépistage par test PCR est restreint depuis plusieurs mois.

À l’échelle provinciale, le Québec compte huit décès supplémentaires et 2345 personnes hospitalisées, dont 86 aux soins intensifs, lundi.

Hausse des hospitalisations à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) rapporte également une hausse des hospitalisations.

Les centres hospitaliers ottaviens font état de 31 personnes hospitalisées dans leur bilan de lundi, soit cinq de plus que vendredi. Parmi ces patients, quatre se trouvent aux soins intensifs, soit le même nombre que vendredi.

Aucun décès supplémentaire n’a été recensé par Santé publique Ottawa SPO au cours des trois derniers jours. Le bilan des victimes de la COVID-19 s’élève toujours à 773 morts depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, Santé publique Ottawa SPO fait état de 501 nouveaux cas de COVID-19 au cours de la fin de semaine, pour un total de 70 669 infections jusqu'ici, et rapporte 1894 cas actifs sur son territoire. Mais là encore, ce nombre de cas pourrait être sous-estimé en raison du manque d’accès aux tests PCR en Ontario.

Dix éclosions s'ajoutent à Ottawa, Santé publique Ottawa SPO en compte 74 dans les milieux institutionnels, actuellement.

Baisse des hospitalisations dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, la tendance est inverse concernant le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) recense 11 patients placés dans un établissement de santé en raison du coronavirus, dont deux se trouvent aux soins intensifs. À titre de comparaison, il y avait 16 hospitalisations vendredi, dont 4 patients aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO compte 12 éclosions sur son territoire actuellement et aucun décès supplémentaire n'est répertorié, lundi. Depuis le début de la pandémie, 226 personnes sont mortes des conséquences de la COVID-19 dans l'est ontarien.

Au niveau de la province, l’Ontario rapporte, lundi, une hausse des hospitalisations pour un total de 1455. Cela équivaut à 93 hospitalisations supplémentaires par rapport à la veille.