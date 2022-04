Vivre dans une maison criblée de balles

Jacqueline (prénom fictif) a rencontré les médias, dimanche, durant tout l'après-midi. Son espoir est que les tireurs qui ont ouvert le feu sur son domicile comprennent que celle-ci n'abrite aucune personne liée au crime organisé à cette adresse.

Ce matin, elle fait un effort pour raconter à nouveau la tragédie qu'elle vit depuis trois semaines. La dame le fait pour ses quatre enfants âgés de 6 à 14 ans.

Quand nous avons acheté cette maison sur plans il y a quatre ans, nous avions projeté notre vie familiale. On y voyait nos enfants grandir dans un foyer sécuritaire et chaleureux. Aujourd'hui, c'est mon rêve de mère de famille qui s'écroule , raconte Jacqueline, les yeux en eaux.

Jacqueline regarde le trou laissé par une balle à côté de sa cuisinière. Photo : Radio-Canada

Et pour cause, tout autour d'elle se trouvent au moins une dizaine de trous laissés par les balles qui sont entrées par la fenêtre de salon et par l'entrée principale.

Elle et son mari sont les premiers propriétaires de l'endroit et ne comprennent donc pas pourquoi ils sont intimidés aussi violemment.

Le premier incident a eu lieu à 2 h du matin, le 1er avril dernier. Les policiers du SPVM ont réveillé la famille pour les informer que leur porte avait été endommagée par des coups de feu.

Tu te dis que c'est une malchance. Avec tout ce qui se passe à Montréal, les balles perdues peuvent arriver sans que ça vise ta famille particulièrement , affirme la mère de la famille.

Mais le 23 avril dernier, d'autres coups de feu retentissent. Cette fois, c'est toute la famille qui est réveillée par de fortes détonations.

Une dizaine de traces de balles se trouvent à l'intérieur du domicile de Jacqueline. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Pas de doute, c'était du gros calibre. C'était comme entendre le tonnerre à répétition. La trajectoire d'une balle est passée au travers de notre maison pour aller briser la vitre du fils de mon voisin arrière. C'est beaucoup de chemin parcouru pour un projectile d'arme à feu. J'ai perdu le contrôle. Je criais. J'étais hystérique. C'est l'une de mes filles qui a pris son téléphone pour appeler le 911 , relate Jacqueline.

Cette dernière demande donc une présence policière dans son secteur de L'Île-des-Sœurs. De plus, son voisinage a lancé une pétition pour qu'un poste de police soit ouvert dans le quartier, qui est actuellement desservi par le poste de quartier 16, qui se trouve à Verdun.

La dame jure que personne n'a de problème dans sa famille.

Moi, je suis une mère de famille comme toutes les autres. Je n'ai pas d'histoire avec personne. Admettons que c'est mon mari qui a des problèmes. Il est toujours ici. Ils n'auraient qu'à venir le voir. De quel droit des gens peuvent se permettre de tirer dans une maison où il y a des enfants? Qu'est-ce qu'on a à voir dans ces affaires-là?

Le Service de police de Montréal a refusé de faire des commentaires sur l'enquête policière qui est en cours.