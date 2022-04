Berlin affirme que l’expulsion par Moscou de 40 de ses diplomates n’est « pas justifiée »

Les 40 membres des représentations russes en Allemagne que nous avons expulsés il y a trois semaines n'ont pas travaillé un seul jour au service de la diplomatie pendant leur séjour en Allemagne , dénonce dans un communiqué Annalena Baerbock.

La Russie a annoncé lundi l'expulsion de 40 diplomates allemands, en représailles à une mesure similaire prise début avril par l'Allemagne à la suite de l'offensive russe en Ukraine.

Il s'agit d'une réponse symétrique à une décision similaire ouvertement inamicale du gouvernement allemand, prise le 4 avril, selon un communiqué de la diplomatie russe.

Nous nous attendions à la mesure d'aujourd'hui, elle n'est en aucun cas justifiée , a réagi la cheffe de la diplomatie allemande.

Selon elle, les diplomates russes expulsés ont agi pendant des années et de manière systématique contre notre liberté et contre la cohésion de notre société .

Leur travail menaçait également ceux qui cherchaient protection chez nous, nous ne pouvions pas le tolérer plus longtemps et nous ne le tolérerons pas non plus à l'avenir , prévient Mme Baerbock.

En revanche, nos collaborateurs, mes collègues du ministère des Affaires étrangères, qui sont aujourd'hui expulsés par la Russie n'ont absolument rien à se reprocher , assure la ministre.

Malgré les circonstances de plus en plus défavorables, ils s'étaient rendus en Russie avec ouverture, intérêt et un grand engagement, afin de servir nos relations bilatérales , poursuit Mme Baerbock.

Avec les expulsions transmises aujourd'hui, la Russie continue donc de se nuire à elle-même , regrette-t-elle.

Ces dernières semaines, de nombreux pays européens, parmi lesquels l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Espagne, ont expulsé des dizaines de diplomates russes.

Dans certains cas, ces expulsions étaient officiellement censées répondre au déclenchement du conflit en Ukraine par l'armée russe et aux exactions qui lui sont imputées par les Occidentaux.

Elles ont aussi parfois été accompagnées d'accusations d'espionnage, comme en Belgique ou en France.

Moscou a promis de répondre à chacune de ces mesures et des dizaines de diplomates occidentaux ont déjà été expulsés de Russie.