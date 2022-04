COVID-19 : 38 morts depuis le début du mois d’avril

Après avoir atteint un sommet à la mi-avril, le nombre d'hospitalisations a baissé du tiers au cours des deux dernières semaines. Selon le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 40 personnes aux prises avec le virus séjournent en ce moment à l'hôpital, dont deux aux soins intensifs.

Alors que plus d'une centaine de cas par jour ont été détectés par test PCR au cours des dernières semaines dans la région, autour de 80 cas quotidiens ont été recensés pendant les trois derniers jours au Bas-Saint-Laurent.

Même si cette baisse est encourageante, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

38 morts depuis le début du mois

Si la situation semble s'améliorer, de nombreux décès continuent de survenir. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS en a recensé presque tous les jours depuis le début du mois. Au cours de la fin de semaine, trois autres personnes ont perdu la vie en lien avec la COVID-19, faisant passer le total des morts à 38 depuis le début du mois, soit le double que lors des mois de janvier et février 2022, qui avaient été les plus funestes depuis le début de la pandémie.

Pendant ce temps, la vaccination se poursuit, notamment dans les résidences pour aînés pour leur administrer une troisième dose du vaccin. Jusqu'à maintenant, plus de 22 000 personnes l'ont reçue au Bas-Saint-Laurent.