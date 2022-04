Le premier dispensaire urbain à Sept-Îles verra le jour au printemps 2023

Le Dispensaire urbain d’enseignement clinique DUEC accueillera des stagiaires de niveaux collégial et universitaire provenant notamment des programmes de soins infirmiers du Cégep de Sept-Îles et de sciences infirmières de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC .

Le début des activités de ce dispensaire urbain est prévu au printemps 2023.

Lors d'une conférence de presse lundi matin, le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC , Ghislain Samson, explique que ce projet, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, permettra d'accroître le nombre d'infirmières disponibles sur la Côte-Nord .

Le recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi, Ghislain Samson. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Selon le communiqué, le Dispensaire urbain d’enseignement cliniqu DUEC doit permettre de former du personnel infirmier dans des situations réelles de soins. [...] Des activités de perfectionnement et de recherche sont prévues .

Le Cégep de Sept-Îles souhaitait implanter ce dispensaire urbain depuis plusieurs années. Nous rêvons de ce projet depuis l’automne 2010 , dit la président-directeur général PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin.

« Ça a été 12 ans de travail, de consultation, de perfectionnement de concepts, de collaboration, de concertation et de développement [pour aboutir à ce projet]. » — Une citation de Manon Asselin, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord

La PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin (archives). Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Mme Asselin ajoute que la population septilienne pourra bénéficier de services de santé de proximité au Dispensaire urbain d’enseignement clinique DUEC .

Exemples de soins offerts au futur DUEC : L’administration de médicaments;

L’enseignement d'auto-administration;

Les soins de plaies;

L’entretien de sonde urinaire;

Le lavage d’oreille;

Des activités de promotion et de prévention.

Ce projet est évalué à 1 375 000 $, selon le gouvernement du Québec, qui finance le projet à la hauteur de 1 083 300 $.

Dans un communiqué de presse, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, déclare que le dispensaire urbain permettra de former des professionnels de la santé dans un contexte plus représentatif de la réalité de la région et des Nord-Côtiers .

La Ville de Sept-Îles finance le dispensaire urbain, de son côté, avec 291 700$.

Ce n’est un secret pour personne que notre région fait face, depuis plusieurs années, à un enjeu démographique de taille. Aujourd’hui, il faut savoir se démarquer en permettant aux jeunes et aux moins jeunes de se spécialiser ici [sur la Côte-Nord] , lance le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

En plus de la réfection des locaux dédiés aux activités du Dispensaire urbain d’enseignement cliniqu DUEC , ces sommes permettent l’agrandissement du laboratoire d’enseignement du Cégep de Sept-Îles.

Plus de détails suivront…

Avec la collaboration de Félix Lebel